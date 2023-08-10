Metro Türkiye'nin sürdürülebilir balıklarla hazırlanan lezzetleri deneyimlendi

Metro Türkiye, Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak ile birlikte Metro Premium Levrek ve Çipura, Pek Ala Alabalık ile Metro Chef MSC sertifikalı ton balığı çeşitlerini sofralara taşıdı.

Metro Türkiye, Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak ile birlikte Metro Premium Levrek ve Çipura, Pek Ala Alabalık ile Metro Chef MSC sertifikalı ton balığı çeşitlerini sofralara taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine koyan Metro Türkiye, sunduğu tüm ürünlerde olduğu gibi, balık çeşitlerini de geleceğe taşıyabilmek için çalışıyor.

Denizlerdeki balık stoklarının ve türlerinin korunması amacıyla sürdürülebilir balıkçılığı 2010'dan beri satın alma politikasının odağında tutarak projeler geliştiren Metro Türkiye, "Yediği Önünde, Yemediği Yarında'" projesi ile alg yağı içeren yemlerle yetiştirilen Metro Premium Levrek ve Çipura'yı, "Ölçekte Küçük, Değerde Büyük" sloganıyla küçük ölçekli ve geleneksel aile işletmelerinden temin ettiği Pek Ala Alabalıkları ve Türkiye'nin ilk MSC sertifikalı ton balığını raflarına taşıyor.

Balık çeşitlerinin en besleyici halleriyle sofralarda daha fazla yer almasını da misyon edinen Metro Türkiye bu amaçla son olarak Beslenme Uzmanı ve Sürdürülebilir Yaşam Aktivisti Dilara Koçak ile bir araya gelerek sağlıklı balık sofraların nasıl kurulacağının örneklerini, Divan Bodrum Executive Şefi Adnan Öztürk'ün yaratıcı reçeteleri ile paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dilara Koçak, dengeli ve iyi bir yaşam için sürdürülebilirlik kriterinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Balıkçılığın sürdürülebilir olması için kıyı ekosistemini, deniz ve su kaynaklarındaki biyoçeşitliliği korumak artık sorumluluktan ziyade zorunluluk.

Sadece doğa için değil kendi yaşamımız için de bu konuda farkındalık sahibi olmamız gerekiyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de geçtiğimiz günlerde belirttiği gibi artık 'küresel kaynamanın içindeyiz'. Bu konuda almamız gereken önlemler acil. Balığı mevsiminde tüketmek, avlanma yöntemlerini göz ardı etmemek bu noktada kıymetli. Biyoçeşitliliğin korunması için sürdürülebilir balıkçılık yoluyla sağlanmış balıkları tercih etmek gerekiyor. Bu konuda gönül rahatlığı ile Metro Türkiye'nin ürünlerini tüketiyorum." ifadelerini kullandı.

Özellikle yaz aylarında balık tüketimi bir miktar azalsa da sürdürülebilir balıkçılık yöntemiyle sofralarda balık çeşitlerinin yer alabildiğine değinen Koçak, balık tüketimi ve yeterli Omega-3 alımı, tüm yaş grubundan bireyler için oldukça önemli olduğuna dikkati çekti.

Metro Türkiye Satın Almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Alkaç da sürdürülebilir balıkçılığın hem sağlıklı beslenme hem de deniz ve akarsu ekosisteminin devamlılığı için çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Alkaç, "Metro Türkiye olarak biz balığı sadece bugünün değil geleceğin de önemli bir değeri olarak görüyor ve bunu bizden sonraki nesillerin sofralarına da ulaştırabilmek için katma değerli öncü birçok proje yürütüyoruz. Herkes için sağlıklı beslenme anlayışımızla Metro Usulü balıkları müşterilerimizle ve tüketicilerimizle buluşturuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

Hedef, balık tüketimini ve üretimini sürdürülebilir olarak artırmak

Sürdürülebilir balıkçılık çalışmaları kapsamında en çok sattıkları 12 tür Metro markalı balıkların ve tedarikçi markalı dökme satılan balıkların yüzde 71'ini sertifikalı kaynaklardan sağladıklarını ifade eden Alkaç, hem artan nüfusun talebini karşılayarak balık tüketimini artırmayı hem de yarınlara kalacak şekilde balık üretimini sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Alkaç, balığı yalnızca ticari bir ürün olarak değil gelecek nesillere bırakılması gereken bir değer olarak gördüklerini ve denizlerde daha çeşitli ve daha bol balık olması amacıyla sürdürülebilir balıkçılık için tüm balıkları av, boy yasakları ve periyodik olarak kurşun, kadmiyum ve cıva ağır metalleri, parazit ve histamin olmak üzere toplam beş parametrede gerçekleştirdikleri analizlere göre tüketicilere sundukları bilgisini paylaştı.

Ayrıca, Alkaç, balıkçılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması adına 2010'dan bu yana birçok projeye imza attıklarını belirtti.

Yüksek Omega-3 içeren Metro Premium Levrek ve Çipuralar

Metro Türkiye, 2021'de başlattığı "Yediği Önünde, Yemediği Yarında" projesi ile Türkiye'de endüstriyel boyutta ilk kez levrek ve çipurada deniz balığı oranı azaltılmış alg yağı içerikli özel yem kullanmaya başladı.

Levrek ve çipura yetiştiriciliğinde alg yağı içeren yem kullanılması, her geçen gün daha fazla deniz balığının yaşamına devam etmesine ve bu sayede balıkların gelecek nesillere bırakılmasına büyük bir katkı sağlıyor. Alg yağı içerikli özel yem, Metro Premium balıkların besin değerlerini da artırıyor.

Marka, avcılıkla yakalanmış balık türlerinin sürdürülebilirliğini amaçlayan küresel sertifikasyon programı Marine Stewardship Council (MSC) sertifikasına sahip ton balığını Metro Chef markasıyla raflarına taşıyor.

Balıkların avlanmasından tekneye alınmasına, depolardan raflara getirilmesine kadar ağdan tabağa yolculuğunun her aşamasında sürdürülebilirlik kriterlerini gözeten program ile balıklar, "Metro Usulü" raflara getiriliyor. Türkiye'nin "MSC sertifikalı ilk ton balığı" olarak sofralarla buluşan Metro Chef ton balıkları, birbirinden lezzetli tariflerle hayata lezzet ve sağlık katıyor.

Verilen bilgiye göre, Metro Türkiye, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği iş birliği ile "Ölçekte Küçük, Değerde Büyük'" sloganıyla yeni bir proje yürütüyor.