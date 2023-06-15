Meta'nın reklam gelirleri 2024'te 135 milyar dolara ulaşacak

Meta Partneri Ozan Durak, dijital reklamların giderek artan payının önemli bir kısmını Instagram ve Facebook gibi kilit platformların sahibi Meta'nın aldığını söyledi. Deloitte tarafından yayımlanan Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2022 raporunda da en büyük payın dijitalde olduğu doğrulandı. Durak, niş sektörlerin uzmanlardan danışmanlık alması gerektiğini belirtti ve Meta reklamcılığı alanında uzmanlaşmış bir ekip ile çalıştıklarını söyledi.

Facebook, Instagram, YouTube, Google, TikTok, Twitter gibi mecralarda verilen dijital reklamlar her geçen yıl markaların pazarlama bütçelerinde daha büyük bir kalem oluştururken, Deloitte tarafından yayımlanan Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2022 raporunda da en büyük payın dijitalde olduğu doğrulandı.

META'NIN REKLAM GELİRLERİ 2024'TE 135 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Meta'nın reklam gelirlerinin 2024'e kadar 135 milyar dolara yaklaşacağını ve Facebook'un kullanımı Türkiye'de azalmış gibi görünse de Meta'nın hala Instagram gibi güçlü bir mecraya sahip olduğunu dile getiren Ozan Durak, "Statista'nın yılın ilk çeyreğinine ilişkin verilerine göre, Meta'nın ürünleri, her gün dünya çapında en az 3 milyar kişi tarafından bir kez de olsa kullanılıyor. Bu da Meta'yı ve onun geliştirdiği sosyal medya ve haberleşme platformlarını dijital markalar için vazgeçilmez hale getiriyor. Meta reklamcılığının herkes için yükselen bir ihtiyaç olduğunun bilinciyle, Reklam Maratonu isimli bir eğitim konsepti oluşturduk. Canlı, kanıtlanmış ve öğrenme garantili bu sistemle herkesin Meta reklamlarından hedeflediği performansa ulaşmasını kolaylaştırıyoruz" yorumunda bulundu.

"NİŞ SEKTÖRLER, UZMANLARDAN DANIŞMANLIK ALMALI"

Dört yıldır düzenli olarak yürütülen ve markaların ajanslarla ilişkisini değerlendiren araştırmanın 2022 edisyonunda, beş markadan ikisinin ajansından memnun olmadığı ve değiştirmeyi değerlendirildiği görüldü. Ajansların çalışma biçimlerinin bugünün kişiselleştirilmiş hizmet beklentilerini karşılayamadığına dikkat çeken Durak, "Markaların dijital varlıklarını inşa ederken duyduğu gereksinimler sektörden sektöre, şirketten şirkete farklılaşıyor. Bu durumda özellikle niş sektörlerin, o sektörlerde uzmanlığı olan profesyonellerden danışmanlık alması gerekiyor. Meta Partneri ve Meta reklamcılığı alanında uzman profesyoneller olarak, ekibimizle kişisel markamın altında mobilya, sağlık turizmi ve diş klinikleri gibi niş sektörlere odaklanıyoruz" diye konuştu.

25 MİLYON TL'LİK REKLAM BÜTÇESİ YÖNETTİ, YÜZDE 200 BÜYÜDÜ

Yalnızca başarılarını verilerle kanıtladıkları iş alanlarında dijital pazarlama ve Meta reklamcılığı hizmeti sunduklarını kaydeden Durak, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Geçtiğimiz yılı 10 müşteriyle tamamlarken, bu yılın ortasında 20 müşteriye ulaştık. Şimdiye kadar 25 milyon TL büyüklüğünde reklam bütçesi yönettik ve geçtiğimiz yıla kıyasla ciromuzu yüzde 200 artırdık. Butik ekibimizle, İstanbul'un önemli noktalarından birinde faaliyet gösteriyoruz. Bir yandan sektöre Meta reklamcılığı alanında yeni uzmanlar kazandırmak için kanıtlanmış yöntemleri uyguluyor, diğer yandan uzmanlaştığımız sektörlerde şeffaflığa dayalı iş modelimizle her ölçekten markanın dijital iş ortağı oluyoruz."