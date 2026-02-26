MESOB Başkanı Şevket Keskin'den Çağrı: KOSGEB kredileri ertelenmeli

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya, Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'a pozitif ayrımcılık yapılarak, dört ildeki esnafın ekonomik olarak tükenme noktasına geldiğini belirtti.

KOSGEB kredilerinin geri ödeme sürecinin bölge gerçekleriyle bağdaşmadığını vurgulayan Keskin, kredilerin ya tamamen alınmaması ya da en az bir yıl süreyle faizsiz ertelenmesinin hayati bir zorunluluk olduğunu ifade etti. Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'ta çarşı merkezlerinin henüz tamamlanmadığına dikkat çeken Keskin, esnafın konteynerlerde hayatta kalma mücadelesi verdiğini kaydetti.

"Konteynerde çalışan esnafın geri ödeme gücü yoktur"

Başkan Şevket Keskin, deprem bölgesindeki esnafın içinde bulunduğu finansal çıkmazı şu sözlerle dile getirdi: "6 Şubat depremlerinden en ağır etkilenen iller olan Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş, aradan geçen zamana rağmen ekonomik ve sosyal toparlanmayı tam olarak sağlayamamıştır. Bu illerde iş yerleri yıkılan veya ağır/orta hasar alan esnaflar; barınma, altyapı, müşteri kaybı, pazar daralması ve finansal kırılganlık gibi sorunlarla mücadele etmektedir. Binlerce esnaf halen konteyner çarşılarda faaliyet göstermektedir. Geçici dükkanlar müşteri trafiğini azaltmakta, esnafın kazancı düzensiz ilerlemektedir. Geliri düşen, gideri katlanan esnafın kredi taksidi ödemesi ekonomik olarak sürdürülebilir değildir. Konteynerde çalışan esnafın kredi ödeme gücü şartlar bakımından oluşmamıştır."

"Merkez çarşılar bitmeden destek amacına ulaşmaz"

Bölgedeki altyapı ve ticaret alanlarının yetersizliğine vurgu yapan MESOB Başkanı Şevket Keskin, ekonomik daralmanın boyutlarına değinerek, "Malatya, Hatay ve Kahramanmaraş'ın merkez çarşıları hala tam olarak bitirilemedi. Nüfus kaybı ve tüketim azalması nedeniyle dört ilde pazar hacmi küçülmüştür. Müşteri potansiyeli düşen esnafa kredi borcu yüklemek, ekonomik canlılığı daha da azaltır. Krediler bir 'destek mekanizması' olarak tasarlanmıştı. Ancak altyapı, çarşı, konut ve ticaret alanlarının tamamı bitmediği için destek amacına erişmedi. Bu şartlarda geri ödeme istemek, deprem yaralarını sarmak yerine bölgeyi daha da kırılgan hale getirir. Bir yıllık faizsiz erteleme kamuya sınırlı mali yük getirir; buna karşılık dört ilin ekonomik toparlanma hızı artar, iflaslar azalır" ifadelerini kullandı.

Kredi ertelemesinin bölgesel direncini koruyacağını belirten Keskin, taleplerinin insani bir boyutu olduğunu hatırlatarak, "Bu, sosyal ve ekonomik açıdan kamu yararı en yüksek çözüm yoludur. 6 Şubat deprem bölgesinde esnaf hala kalıcı iş yerlerine, kalıcı ticari düzene, istikrarlı müşteri akışına ve düzenli gelire ulaşamamıştır. Bu nedenle, KOSGEB kredilerinin geri alınmaması ya da en az 1 yıl faizsiz ertelenmesi ekonomik, sosyal ve insani bir zorunluluktur. Bu adım hem bölge ekonomisini korur hem de esnafın ayakta kalmasını sağlayarak şehirlerin yeniden canlanmasına katkı verir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuda destek ve müjde bekliyoruz" diyerek, sürecin takipçisi olacaklarını vurguladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı