Meşhur Türk giyim firması Araplardan geri alınıyor

Meşhur Türk giyim firması Yargıcı'nın Araplardan geri alınması için çalışmaların başladığı öne sürüldü. Yargıcı'nın %55 hissesine sahip olan Kuveytli yatırım fonunun başındaki isim, Forbes'un Power Women 100 listesinde 94. sırada yer alan Maha Al Ghunaim. Son dönemde Vakko Holding'in de Yargıcı'ya ilgi gösterdiği ve Kuveytli ana hissedar ile görüşmeler yaptığı biliniyor. Ancak bu görüşmeler henüz sonuçlanmadı. Kuveytli fonun 2025 yılı itibarıyla Yargıcı'daki tüm hisselerini satması ve Türkiye'den çekilmesi bekleniyor.

YENİ PATRON TİMS&B OLABİLİR

Tims&B, 2007 yılında "Kavak Yelleri" dizisi ile büyük çıkış yapmış, 2011'de "Muhteşem Yüzyıl" dizisiyle uluslararası alanda tanınmış bir yapım şirketi. Şirket, "Suskunlar", "Teşkilat", "Maraşlı" ve "Şahmaran" gibi önemli projelere de imza attı. Özellikle Ortadoğu ve Latin Amerika bölgelerindeki başarılarıyla dikkat çeken Tims&B'nin Yargıcı'yı bünyesine katması, markanın globalleşme yolunda daha hızlı bir büyüme yaşamasını sağlayabilir. Yargıcı'nın geleceği, Tims&B ile gerçekleşecek olası bir anlaşmanın ardından daha da netlik kazanacak gibi görünüyor.