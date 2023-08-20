Meşhur "Hatun Parmağı" üzümünün hasadı başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan Antep karası ile Hatun Parmağı üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen ve pekmez yapımında en çok tercih edilen üzüm olan Antep karası ile Hatun Parmağı üzümünün hasadı başladı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetişen Hatun Parmağı ve Antep karası üzümünün hasadı başladı. Hasadı yapılan üzümler kasalara dolduruluyor ve sofralarda yer alan çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere satışa sunuluyor. Şeker oranının diğer üzümlere göre fazla olması, özellikle pekmez ve bastık yapımında kullanılan Antep karası üzümünün yurt dışından rağbet görmesinde etkili oluyor. Çiftçiler, Hatun Parmağı ve Antep karası üzümünün aroma olarak hiçbir yerde aynısının olmadığını ifade etti.

"Dünyada bizim üzüm gibi üzüm bulamazsınız"

Aroma olarak en iyi üzümün İslahiye'de yetiştiğini belirten Çiftçi Ökkeş Çelik, "Her yerde üzüm var. Avrupa'da var, Türkiye'nin her tarafında var ama aroma olarak dünyada bizim üzüm gibi üzüm bulamazsınız. Hiç bir üzüm bizim üzümümüze yetişemez. Bunun tespiti de yapılmıştır. Bu üzüme hatun parmağı deniyor ve bunun yanında Antep karası, çekirdeksiz olmak üzere çeşitli üzümlerin de hasadına başladık" dedi.

"Tarlada 8 TL markette ise 25 TL"

Üzüm fiyatlarının tarlada düşük olmasından dolayı şikayetçi olduklarını aktaran Çelik, "Biz bu sene deprem üzerine deprem yaşadık. Bir buçuk dakikada her şeyimizi kaybettik ve daha onu unutamadan bu afette başımıza geldi. Sıcaktan dolayı bütün bağlarımız yandı. Üzüm istediğimiz kadar çıkmadı. Üzümler geçen seneye göre daha az çıktı. Deprem üzüme zarar verdi. Alttaki sular çekildi mi bilmiyoruz ama bütün bağlar yandı. Türkiye genelinde üzümler az çıktığı için tüm tüccarlar buraya yöneldi. Bundan dolayı işçi sıkıntısı çekiyoruz. Şuanda üzümlerde tarla fiyatı bizim istediğimiz gibi gitmiyor ama buna şükür. Tarlada 8 ila 10 TL arasında giderken markette ise 25 TL'den gidiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP