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Mersin Valisi Yörükleri Ziyaret Etti

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Sarıpınar meralarında küçükbaş hayvancılık yapan Yörükleri çadırlarında ziyaret etti. Vali Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı destekler hakkında bilgi paylaştı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2 bin 300 rakımdaki Sarıpınar meralarında küçükbaş hayvancılık yapan Yörükleri çadırlarında ziyaret etti. Pehlivan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize, üreticilerimize sağladığı destekler her geçen gün kapsam ve içerik olarak artarak devam etmektedir" dedi.

Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile Erdemli ilçesine bağlı Toros Mahallesi sınırlarındaki Sarıpınar meralarında küçükbaş hayvancılık yapan yaylacı Yörükleri çadırlarında ziyaret etti. Vali Pehlivan ve beraberindekiler, yaylacılık geleneğini ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini sürdürerek Torosların meralarına sahip çıkan, çalışan ve üreten üreticilerle sohbet etti. Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığının sağladığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliği ve koordinasyonunda üreticilere ulaştırılan hayvancılık destekleri kapsamında yürütülen 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' başta olmak üzere devletin verdiği destekler, hibeler ve teşvikler hakkında bilgi paylaştı, değerlendirmede bulundu.

"Katkınız sadece Mersin'e değil, bütün ülkemizedir"

Yaylacılığın zorluklarından bahsederek gelinen noktaya değinen Pehlivan, "Sizler Mersin'imizde bunu yapıyorsunuz ve katkınız sadece Mersin'e değil, bütün ülkemizedir. Burada ürettiğiniz koyun olsun, keçi olsun her bir hayvan ve onların ürünleri, elbette ki başta ailenizin geçimini sağlamaya yöneliktir. Bununla birlikte ülkemizin tarım ve hayvancılık konusundaki çıtasının yükselmesine de katkı sağlıyorsunuz" dedi.

'Çiftçimiz nerede biz de orada' sloganından bahseden Pehlivan, şöyle devam etti: "Bu sadece bir slogandan ibaret değildir. Gerek ben, gerek müdürlerimiz, gerekse bütün tarım personelimiz, paydaşlarımız, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren herkes, kooperatiflerimiz, birliklerimiz ve emektar çiftçilerimizle, üreticilerimizle bu yolda beraber yürüyoruz. Bu yolda yürürken devletimizin imkanlarını da kullanmak, değerlendirmek çok önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın çiftçilerimize, üreticilerimize sağladığı destekler her geçen gün kapsam ve içerik olarak artarak devam etmektedir. Bu teşviklerden faydalanmak, çiftçimizi faydalandırmak büyük önem taşımaktadır. İlgili bütün birimlerimiz vasıtasıyla, devletimizin sunduğu imkanları çiftçilerimizle en çabuk ve en etkin şekilde buluşturmak için pek çok proje hayata geçirilmekte, gerekli diğer çalışmalar kesintisiz bir şekilde yürütülmektedir."

"Yetiştiricilere 64 milyon 501 bin 885 TL hibe desteği sağlandı"

'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' kapsamında projeye üye üreticiler ve aileleriyle yaşadıkları Yörük çadırlarında bir araya gelerek üretim aşamasına dair bilgiler alan Pehlivan, projeye katılan tüm hayvanların ve doğan yavruların verim kayıtları tutularak ırklarda iyileştirme yapılmasının esas alındığını kaydetti. Tutulan verim kayıtlarıyla üstün özellikli yavrular ayrılarak zamanla ırkın geliştirilmesinin planlandığını ifade eden Pehlivan, "Bu süreçte, Tarım ve Orman Bakanlığı da her yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yazılı olan miktarda destekleme sağlamaktadır. Proje kapsamında ilimizde yetiştiricilere 2012 yılından bu yana 64 milyon 501 bin 885 TL hibe desteği sağlanmıştır" diye konuştu.

Vali Pehlivan, Toros Mahallesi'nde vatandaşlarla da bir araya geldi. Mahalle kahvehanesinde çay eşliğinde sohbet gerçekleştiren Pehlivan, talepleri dinledi, kentin huzuru, birlik beraberliği, kamu yatırımları, kamu hizmetleri gibi pek çok konuda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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