Mersin Tekstil Üreticileri Yurtdışına Açılmak İstiyor

Mersinli tekstil üreticileri, sahip oldukları üretim gücü ve kapasiteyle Türkiye'yi yılda iki-üç kez giydirebilecek potansiyelleri olduğunu vurgulayarak, sıradaki hedeflerinin yurtdışını giydirmek olduğunu belirtti. Sektör temsilcileri, bu hedefe ulaşmak için Tekstil Kent kurulması sürecinin hızlandırılmasını beklediklerini ifade etti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Başkan Yardımcısı Mustafa Özdamar, Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynel Aydemir ve Murat Aktoğ ile ilgili meslek komitelerinin meclis üyeleri, Mersin Tekstil Üreticileri Derneği'ni (METÜD) ziyaret etti. Ziyarette sektörün sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

METÜD Başkanı Kemal Dede ve dernek üyeleriyle bir araya gelen MTSO heyeti, başta nitelikli üretim alanı eksikliği olmak üzere, personel bulma sıkıntısı, artan üretim ve işçilik maliyetleri, doğrudan ihracatın önündeki engeller gibi konuları değerlendirdi.

"İhracat için Tekstil Kent şart"

METÜD Başkanı Kemal Dede, kent genelinde 400'e yakın imalatçı bulunduğunu ve tekstilin, tarımın ardından en büyük istihdamı sağladığını belirtti. Mersin'in, eşofman ve spor kıyafet üretiminde öne çıktığını kaydeden Dede, "Yıllık 150 milyon adedin üzerindeki üretimle Türkiye'yi 2-3 kez giydirebilecek kapasiteye sahibiz. Ancak üretim alanlarının dağınık olması, bina altlarında üretim yapılması büyük bir sorun. Tekstil Kent kurulursa hem yabancı müşterilerimize güven vereceğiz hem de birlikte çalışmanın sinerjisinden yararlanacağız" ifadelerini kullandı.

Mersin'in lojistik gücü, pamuklu ürünlerdeki avantajı ve son teknoloji makine altyapısıyla tekstil sektöründe önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan MTSO Başkanı Çakır, "Üretmeniz çok kıymetli. Tekstil Kent kurmak için hep birlikte çalışalım. Hedefimiz, birlikte hareket edip kendi markalarımızı oluşturarak ihracatta aracıları ortadan kaldırmak olmalı. Yol gösterip sizi ihracata hazırlayacağız" dedi.

"Mersin'i tekstilin merkezi yapacağız"

Tekstil sektörünün Mersin'de güçlü bir konumda olduğunu dile getiren Çakır, Toroslar ilçesinde Tekstil Kent için alan belirlendiğini ve bu sürecin hızlandırılması için çalışacaklarını söyledi. Çakır, "Hedefimiz, kümelenmeyle aracıları ortadan kaldırmak, doğrudan ihracat gerçekleştirmek. Oda olarak sizler için bir ihracat modeli oluşturacağız. Hangi ülkelere, nasıl ihracat yapabileceğinizi, hangi fuarlara katılmanız gerektiğini planlayacağız. Mersin'i tekstilin merkezi yapacağız" diye konuştu.

"Üreten cezalandırılmamalı, desteklenmeli"

Yüksek faiz oranlarının üretimi olumsuz etkilediğine dikkat çeken Çakır, "Üreten bir ülke olmak zorundayız. Üretici de üretim de desteklenmeli. Yüksek faizle finansal gelirlerin cazip olduğu bir ortamda üretici risk almak istemiyor. Kamu yükleri azaltılarak, istihdam ve ihracat odaklı KOBİ'ler daha fazla desteklenmeli" ifadelerini kullandı. - MERSİN