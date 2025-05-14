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Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme OSB'de Yıl Sonu Üretim Hedefi

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme OSB'de Yıl Sonu Üretim Hedefi
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Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yıl sonu itibarıyla üretim faaliyetlerinin başlaması hedefleniyor. 1 milyar dolarlık yatırım ve 10 bin istihdam ile proje ilerliyor.

Mersin- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TÜİOSB) yıl sonu üretimin başlaması hedefleniyor.

TÜİ Osb Yönetim Kurulu üyeleri, Tarsus ilçesindeki şantiye ofisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren TÜİ Osb Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta, 3 etaptan oluşan projede gelinen aşamaya ilişkin sunum yaptı.

Balta, TÜİ Osb'de altyapı çalışmalarının yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.

Yatırım büyüklüğünün 1 milyar doları aştığını anlatan Balta, üretim faaliyetlerinin başlamasıyla yıllık 500 milyon dolar ihracat hedeflediklerini vurguladı.

"Sahanın 300 hektara çıkmasını hedefliyoruz"

Balta, bölgenin Endüstri 4.0 üretim bandına uygun kurgulandığını dikkati çekerek, "Türkiye'nin en hızlı genişleyen OSB'siyiz. Fabrikaların inşaatlarının da yapımının sürdüğü OSB'de yıl sonu üretime başlama hedefimiz var. 3 etaptan oluşan OSB'mizde 226 hektar alana sahibiz. 4. etap genişleme planımızla bu sahanın 300 hektara çıkmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

TÜİOSB'deki çalışmaların, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teftişi ve desteğiyle ilerlediğini anlatan Balta, "Türkiye'nin yeşil doğan ilk OSB'si olma özelliğine sahibiz. TÜİOSB, Avrupa Yeşil Mutabakat kriterlerinde uygun inşa ediliyor. Yatırımcıların tamamı ihracatçı sanayicilerden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

100 fabrikada 10 bin istihdam

Balta, TÜİOSB'de kurulacak 100 fabrikada 10 bin istihdam amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli ve yabancı birçok markayı TÜİOSB sahasında ağırladık. Özellikle bazı yabancı markaların bizi keşfetmiş olmaları gurur verici. Genişleme alanında bazı kıymetli markalara yer vereceğimizi düşünüyoruz. Müjdeleri ilerleyen zamanlarda vereceğiz."

Sunumun ardından gazeteciler, çalışmaların sürdüğü TÜİOSB sahasını gezdi.???????

Kaynak: AA / Serkan Avci - Ekonomi
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