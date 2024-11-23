Mersin Tarsus OSB, Yeşil OSB Belgesi Almaya Hak Kazandı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen 'Yeşil OSB Belgesi'ni alan 13 organize sanayi bölgelerinden (OSB) biri oldu. MTOSB Başkanı Sabri Tekli: "Üreten ve eğiten bir OSB'den sonra çevreci bir OSB olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Akdeniz Bölge Toplantısı, Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Sami Şahin, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, OSBÜK Yönetim Kurulu üyeleri, MTOSB Başkanı Sabri Tekli, MTOSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Orgun, Hasan Yıldırım, Zeynep Şemsi Aysalar ve Bedri Akyüz, MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Çay ve çok sayıda OSB başkanı ve bölge müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye'deki OSB'lerin talep ve çözüm önerileri istişare edildi. Toplantı sonrasında Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazanan OSB'ler açıklandı. MTOSB, enerji verimliliğinden yenilenebilir enerji kapasitesine, çevreci üretim proseslerinden atıkların bertarafına kadar belirlenen 12 ön şart ve 20 kriterde değerlendirilerek, Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazandı. MTOSB Başkanı Sabri Tekli, belgeyi TSE Başkanı Sami Şahin'den aldı.

"Çevreci bir OSB olmanın gururunu yaşıyoruz"

Türkiye'de Yeşil OSB Belgesi alan 13 OSB'den biri oldukları için duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekli, "Bizim için oldukça önemli olan Yeşil OSB Belgesi'ni almaya hak kazanarak Türkiye'deki 13 OSB'den biri olduk. Bu başarıda emeği olan yönetim kurullarımıza ve tüm çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. MTOSB her geçen büyüme gelişim istikrarını sürdürerek üretimlerine devam edecektir. Üreten ve eğiten bir OSB'den sonra çevreci bir OSB olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. - MERSİN