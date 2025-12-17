MIP, Türkiye'nin akıllı liman dönüşümüne öncülük ediyor

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. (MIP), Akdeniz'in en büyük konteyner limanı olarak Türkiye'de bir ilke imza atarak tam entegre saha otomasyon sistemini hayata geçiriyor. Bu yatırımın, bölgenin artan taleplerini karşılaması, kapasiteyi artırması, verimliliği yükseltmesi ve Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.

PSA International, IFM Investors ve Akfen Holding ortak girişimi olan MIP tarafından hayata geçirilen East Med Hub 2 (EMH2) Projesi'nin ilk aşaması tamamlanarak hizmete alındı. Proje kapsamında, 4 gemi-kıyı (STS) rıhtım vinci ile 14 tam otomatik raylı portal vinçten (aRMG) oluşan tam entegre saha otomasyon sistemi devreye sokuldu.

Türkiye'nin ilk tam entegre saha otomasyon sistemi

Tamamen elektrikli olan 14 adet aRMG vinç, Terminal İşletim Sistemi (TOS) ile entegre edilerek uzaktan kumanda edilebilir şekilde tasarlandı. Bu sistem sayesinde operatörler, ofis ortamında daha konforlu ve güvenli şartlarda çalışabilecek. Yüksek hassasiyetli tarayıcılar, kameralar ve sensör tabanlı güvenlik sistemleriyle donatılan vinçler, konteyner elleçleme, istifleme ve transfer işlemlerinde yüksek hassasiyet sağlayarak bekleme sürelerini azaltacak ve saha verimliliğini artıracak.

Yeni STS vinçlerle mega gemilere eş zamanlı hizmet

EMH2 Projesi ile birlikte MIP'in yıllık konteyner kapasitesinin 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkarılması hedefleniyor. Toplam 97 metre yüksekliğe, 71 metre rıhtım erişimine, 30 metre ray açıklığına ve 65 ton kaldırma kapasitesine sahip yeni STS vinçler sayesinde, aynı anda iki mega gemiye hizmet verilebilecek. Bu kapasite artışının, müşterilere daha rekabetçi çözümler sunması ve bölgedeki ihracat ile ithalat süreçlerine hız ve maliyet avantajı sağlaması bekleniyor.

"Türkiye'nin lojistik sektöründe yeni bir ölçüt"

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh yatırımla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu yatırım, Türkiye'nin lojistik sektöründe yeni bir ölçüt belirliyor. Saha otomasyonunun devreye alınması, operasyonel mükemmellik taahhüdümüzü güçlendiriyor; dünya standartlarında verimlilik sunmamıza ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi ilerletmemize imkan tanıyor. Bu gelişmeyle birlikte Doğu Akdeniz'de önde gelen bir lojistik düğüm noktası olma yolunda anlamlı bir adım daha atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Küresel rekabet gücüne katkı

EMH2 Projesi'nin tamamlanmasıyla birlikte MIP'nin gelişmiş altyapısı, son teknoloji ekipmanları ve teknolojik yetenekleri sayesinde sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkı sağlaması öngörülüyor. aRMG vinçlerin devreye alınmasıyla Haziran 2026'ya kadar saha verimliliğinin iki katına çıkması beklenirken, tamamen elektrikli ve gürültüsüz sistem sayesinde düşük karbon emisyonu ile çevresel etkilerin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

2026 yılının sonuna kadar tam kapasiteyle devreye alınması planlanan EMH2 Projesi ile MIP'nin, Türkiye'yi küresel ticaretin geleceğine bağlayan Doğu Akdeniz'in en önemli lojistik merkezlerinden biri haline gelmesi hedefleniyor. - MERSİN