Mut'ta kayısının geleceği masaya yatırıldı

Mersin'in Mut ilçesinin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan sofralık kayısının geleceği, tarladan sofraya izlenebilirlik sistemi odağında düzenlenen toplantıda ele alındı.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kayısıda kalite ve güvenin artırılmasına yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. Mut Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa; Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, konusunda uzman ziraat mühendisleri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Mersin'in tarımsal üretimde Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu belirterek, "Mersin, meyve üretiminde Türkiye'de birinci, sebze üretiminde ise ikinci sırada yer alıyor. Toplam sebze ve meyve üretiminde ise ülke genelinde birinci sıradayız. Böyle bir üretim çeşitliliğine sahip başka bir il bulmak zor. Mut ilçemiz de mikroklima özelliği sayesinde özellikle zeytin ve kayısı üretiminde ön plana çıkıyor" dedi.

Türkiye genelinde yıllık kayısı üretiminin yaklaşık 1 milyon 270 bin ton olduğunu ifade eden Karadağ, "Mersin olarak 160 bin ton kayısı üretiyoruz. Bu da Türkiye kayısı üretiminin yüzde 13'üne karşılık geliyor. Mersin'de üretilen kayısının yüzde 80'i ise Mut ilçemizde yetiştiriliyor. Yaklaşık 80 bin dekarlık alanda 130 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. Mut'un en önemli farkı, üretilen kayısının tamamının sofralık olmasıdır. Ayrıca önemli bir kısmı da ihracata gönderilmektedir. Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde 43 bin ton sofralık kayısı ihraç edilirken, bunun 28 bin tonunu Mut ilçemiz gerçekleştirdi" diye konuştu.

Mut Kaymakamı Osman Çelikkol da konuşmasında, kayısının ilçe ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Mut ilçesi sofralık kayısı üretimiyle öne çıkmaktadır. Üretilen kayısılar başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Rusya, Orta Doğu ve Asya ülkelerine pazarlanmaktadır. Kayısı, Mut için sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda binlerce ailenin geçim kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan ziraat mühendisleri tarafından kayısı üretimine ilişkin sunumlar yapıldı. Toplantıda; kayısı yetiştiriciliğinden modern ıslah tekniklerine, ürünlerin raf ömrünün uzatılmasından kooperatifçilik modellerine kadar birçok başlık ele alındı. Tarladan sofraya izlenebilirlik sistemiyle ürünlerin üretimden tüketime kadar geçen sürecinin şeffaf ve güvenilir şekilde takip edilmesinin hedeflendiği vurgulandı. - MERSİN