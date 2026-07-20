Mersin'den 'İSO İkinci 500'de 11 firma

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasında, Mersin'de faaliyet gösteren 11 firma listeye girerek kentin sanayi ve üretim gücünü bir kez daha ortaya koydu.

İSO'nun açıkladığı 'Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde Mersin'de faaliyet gösteren firmalar gıda, madencilik, kimya, tekstil ve makine başta olmak üzere farklı sektörlerde elde ettikleri başarılarla dikkat çekti.

Çakır'dan firmalara tebrik

Listeye giren firmaları kutlayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, küresel ölçekte yaşanan ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen Mersin sanayisinin üretimden vazgeçmediğini belirtti. Kur, faiz ve enflasyon gibi ekonomik sorunların yanı sıra artan maliyetler ve azalan karlılığa rağmen üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracat yapmaya devam eden firmaları tebrik eden Çakır, "Mersin olarak ekonomik önceliğimiz; üretim, ihracat ve istihdamdır" dedi.

Sanayide verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Çakır, Mersin'in katma değerli üretimde daha üst sıralara çıkmayı hedeflediğini kaydetti.

11 firma listeye girdi

Gıda sektörünün ağırlığını koruduğu listede, kimya, madencilik, metal ve makine sanayisinde faaliyet gösteren firmaların da yer alması, Mersin'in çok sektörlü üretim yapısını ve sanayi potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı