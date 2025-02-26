Trump'tan dünyayı ayağa kaldıran Gazze videosu

Trump'tan skandal video! Hayalindeki Gazze'yi görücüye çıkardı
3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi

3. İmralı görüşmesi için başvuru yapıldı! Ahmet Türk sürprizi
Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık, İmamoğlu'nun diploması için harekete geçti
Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yeni indirim geliyor

Akaryakıt fiyatları bu gece değişecek

Mersin'de Zirai Dondan Etkilenen Arazilerde İnceleme

Mersin'de Zirai Dondan Etkilenen Arazilerde İnceleme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Atilla Toros, soğuk hava nedeniyle zarar gören tarım ürünlerini incelemek amacıyla çiftçileri ziyaret etti ve 'Tarım Ürünleri Kriz Masası' kurulduğunu açıkladı.

Mersin Valisi Atilla Toros, kentte yaşanan zirai dondan etkilenen arazilerde incelemede bulundu.

Akdeniz ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde soğuk hava nedeniyle tarım ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Toros, zirai don nedeniyle zarar gören çiftçilerin bahçelerinde ve seralarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları hakkında bilgi verdi. Her zaman olduğu gibi çiftçilerin yanında olduklarını belirten Toros, imkanlar dahilinde üreticileri desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Tarım Ürünleri Kriz Masası kuruldu

Ayrıca Vali Toros başkanlığında il genelinde etkili olan soğuk havaya bağlı tarım ürünlerinde meydana gelen zararlara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, çiftçilerin yetiştirdiği ürünleri korumak, olumsuz hava şartları karşısında daha hızlı ve etkili müdahale edilmesini sağlamak amacıyla 'Tarım Ürünleri Kriz Masası' kurulduğu belirtildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cem Bucuge, Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Uluslararası Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Tarsus Ticaret Odası Başkanı Veyis Avcı, Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile ilgili birim amirleri katıldı. - MERSİN

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Hayaldi gerçek oldu! İşte ilk testi geçen uçan otomobilin satış fiyatı
img

Şampiyonu şimdiden ilan etti
img

TÜVTÜRK'ün ihaleyi kaybetmesi sonrası viral olan video
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözün bittiği yer! İsrail askerleri, öldürdükleri Filistinliyi vahşi köpeklere yedirdi

İnsan insana bunu nasıl yapar? Görüntüyü izlerken kanınız donacak
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı
Köprüde çırılçıplak intihar girişimi

Köprüde çırılçıplak intihar girişimi
Mauro Icardi ve yeni sevgilisi tanınmamak için maske takıp İstanbul'u gezdi

Tanıyabildiniz mi? Bütün İstanbul'u böyle gezdi
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu
Hizmet dökümünde 'S' harfi olan emeklilerin maaşları iptal ediliyor

Hizmet dökümünde bu harf olanlar yandı! Emekli maaşları iptal ediliyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.