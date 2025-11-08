Haberler

Mersin'de Yeni Mağaza Açılışı Kuyruklarla Karşılandı

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir züccaciye mağazasının açılışına özel indirimler nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar sabah erken saatlerde sıraya girerken, bazıları istediği ürünleri almayı başardı, bazıları ise eli boş döndü.

Mersin'de bir iş yerinin açılışa özel yapılan indirimler nedeniyle trafiği bile sıkıştıran kuyruğa neden oldu. Bazı vatandaşlar istediğini aldı, bazıları ise eli boş döndü.

Mersin'in Mezitli ilçesi Davultepe 75. Yıl Mahallesi'nde yeni açılan bir züccaciye mağazası, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman kalabalık içinde ufak çaplı gerginlikler yaşansa da vatandaşlar çoğu zaman sıralarını koruyarak beklemeye devam etti. Saatlerce sıra bekleyenlerin yanı sıra, kalabalığın yoğunluğu nedeniyle sıranın kendisine ulaşmayacağını düşünen bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Trafiği de etkileyen kalabalıktakilerden bazıları istediklerini aldı, bazıları da eli boş döndü.

Vatandaşlardan Ahmet Gül, yaklaşık bir saattir sıra beklediğini ifade ederek, "İstediğimi alabildim, ellerim dolu dolu gidiyorum. Kamp sandalyesi aldım, bardak aldım. Eve ne lazımsa hepsini aldım" diye konuştu.

"Az sayıda getirilmiş. O da bitmiş"

Vatandaşlardan Sinan Kılıç ise sabah erken saatlerde sıraya girdiğini ancak içeri girdiğinde almak istediği ürünün tükendiğini belirtti. Kılıç "İçeri de girdim. Ofisimize bir sehpa alayım dedim ama ne yazık ki belirli bir sınır varmış, az sayıda getirilmiş. O da bitmiş. Şimdi içeri girecek vatandaşlara da kalmayacak belli. Ben de çıktım. Alacağım sadece bir sehpaydı, çay içmek için. Ama anlamadığım şu, kalmayan bir malzemenin sırası neden hala bekleniyor? Buna üzüldüm vatandaş olarak. Çıkmak zorunda kaldım" dedi. - MERSİN



