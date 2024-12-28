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Mersin'de Yapay Zeka Destekli B2B Networking Etkinliği

Mersin'de Yapay Zeka Destekli B2B Networking Etkinliği
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Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği yapay zeka destekli 'MTSO B2B Networking' etkinliği, 9 Ocak 2025'te gerçekleştirilerek bölge ekonomisine minimum 1 milyar TL katkı bekleniyor. Etkinlikte işletmeler arasındaki iş birliğini artırmak hedefleniyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO), 'Yeni Nesil Ticaret' mottosuyla oniki.net iş birliğinde düzenlediği yapay zeka destekli 'MTSO B2B Networking' etkinliği, 9 Ocak'ta gerçekleştirilecek. İşletmeden işletmeye (B2B) eşleştirme teknolojisinin kullanılacağı yeni nesil ikili iş görüşmelerinde bölge firmaları birbiriyle tanışıp iş yapma fırsatı bulacak. Etkinlikte oluşacak ticari işbirlikleriyle bir günde bölge ekonomisine minimum 1 milyar TL katkı sunulması hedefleniyor.

MTSO, bölge ticaretini geliştirecek önemli bir etkinliğin hazırlıklarını sürdürüyor. MTSO'nun, firmalar arası iş birliği fırsatlarının geliştirilmesine ve yeni iş bağlantıları kurulmasına katkı sağlamak amacıyla oniki.net iş birliğinde düzenlediği etkinlik, 9 Ocak 2025'te Yenişehir Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Yapay zeka destekli B2B eşleştirme teknolojisinin kullanılacağı etkinlikte, katılımcıların kısa sürede ve etkili şekilde birbirini tanımaları ve verimli iş görüşmeleri gerçekleştirmeleri hedefleniyor. Etkinlikte binin üzerindeki katılımcının 5 binin üzerinde iş görüşmesi gerçekleştirmesi bekleniyor. Türkiye'de ilk kez bölgesel olarak düzenlenecek ikili iş görüşmesi organizasyonunda, Mersin'in yanı sıra KKTC, Adana, Gaziantep, Konya, Antakya, Kahramanmaraş gibi bölge firmaları bir araya gelerek tüm gün iş görüşmeleri gerçekleştirecek. Gün sonunda kurulacak potansiyel ticari işbirlikleriyle bölge ekonomisine bir günde minimum 1 milyar TL'nin üzerinde katkı sunulması amaçlanıyor.

Bir sonraki adım ülkeler arası işbirliği

MTSO desteğiyle katılımın ücretsiz olacağı organizasyona başvurular telefonlara indirilecek oniki.net aplikasyonu üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvurunun ardından katılımcı firma, karşısına çıkacak 15 soruluk anketi doldurup, bir taraftan firması hakkında bilgi verirken, diğer taraftan görüşmek istediği firmanın özelliklerini aktarıyor. Kayıt işleminin tamamlanıp yapay zeka desteğiyle uygun firmaların tespit edilmesi sonrasında organizasyon sırasında görüşülecek firmalar belirlenecek. Her görüşme 6 dakika sürüp, yapılacak memnuniyet anketiyle tamamlanacak. Gerçekleşen görüşmeden memnun kalınması durumunda bir diğer görüşmede de kişinin karşısına benzer niteliklere sahip yeni adaylar çıkarılırken, görüşmeden memnun kalınmazsa yeni özelliklere sahip yeni adayların tespiti için yine yapay zekadan yararlanılacak. Bölge ticaretine büyük katkı sunması beklenen etkinliğe, gelecekte Akdeniz ülkelerinin katılımıyla devam edilmesi hedefleniyor.

"Zaman daralıyor"

Konuyla ilgili değerlendirme yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, hazırlıkların büyük bir özveriyle devam ettiğini belirterek, "Zaman daralıyor, şimdiden yerinizi ayırıp bu önemli fırsattan yararlanın" çağrısı yaptı.

Bölge firmaların birbirini tanıyıp ticaretlerini artırmaları adına yenilikçi bir adım attıklarını ifade eden Çakır, "Bu etkinlik önce bölgemizi, birbirimizi tanımımıza ardından ticaretimizi geliştirmemize önemli katkı sunacak. Alternatif pazarlar oluşturulması için sağlanan böylesi önemli bir etkinlik bizi şimdiden heyecanlandırıyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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