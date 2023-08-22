Mersin'de Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Tespit Edildi

Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir zincir markette yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye atan işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

MERSİN'de Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir zincir markette yaptığı denetimlerde birçok ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye atan işyeri hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha edildi.

Yenişehir Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren işletmelerin hijyen ve sağlık kurallarına uygun olarak hizmet vermesi ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Zincir marketin Batıkent Mahallesi'ndeki bir şubesinde son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulan ürünler toplanarak, imha edildi. İşyeri hakkında yasal işlem başlatan Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atanlara da göz açtırmıyor.

Vatandaşların sağlığına zarar veren her tülü olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerini hassasiyetle sürdüreceklerini kaydeden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizin titizlikle yürüttüğü denetimler sonucunda ne yazık ki son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu tespit ettik. Bu durum, sadece sağlık açısından değil, aynı zamanda toplumun güvenini sarsan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Hassas davranarak denetimlerini sıklaştıracak ve herhangi bir olumsuzlukta ilgili işletmelere gerekli yaptırımları uygulamaya devam edeceğiz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlığına zarar veren her türlü olumsuzluğun önüne geçmek ve daha sağlıklı bir yaşam imkanı sunmaktır" dedi.

Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını korumak amacıyla periyodik olarak denetimlerine devam edecek. (DHA)