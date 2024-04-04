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Mersin'de polen hasadı yapıldı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde polen hasadı yapıldı.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Karaahmetli Mahallesi'nde üreticilerle polen hasadına katıldı.

Kurt, gazetecilere, bu yıl polen hasadının verimli geçeceğine inandıklarını belirterek, "Bahar ayları bol yağışlı geçti. Bu da bal verimine yansıyacak. Geçen yıl Mersin genelinde 150 ton hasadı yapılan polenin bu yıl 200 ton olması bekleniyor." dedi.

Arıcı Celal Çay da polenin piyasada talep gören ürün olduğunu dile getirdi.

Polenin sağlık açısından faydasının bulunduğunu ifade eden Çay, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Bu arada, polenin kilogramı bin liradan alıcılara ulaştırılıyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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