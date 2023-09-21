Mersin'de Lojistik Sektörüne 80 Tır Şoförü Yetiştirilecek

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 'Lojistiğin Kalbi Mersin' projesi çerçevesinde bir yıl içerisinde sektöre 80 tır şoförü kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Mersin Valiliği himaye ve koordinatörlüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İşkur İl Müdürlüğü ve Mersin Mer- Port Lojistik Şirketinin ortaklığı ile 'Lojistiğin Kalbi Mersin' projesi imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, protokol çerçevesinde Mersin'de tır şoförü yetiştirme konusunda önemli bir adım atıldığını belirtti. Kentte bulunan şirketleri, fabrikaları, OSB'leri, sanayici ve iş insanlarını ziyaret ettiğinde, çeşitli sektörlerde meslek erbabı bulma konusunda sıkıntılar yaşandıklarını tespit ettiklerini kaydeden Vali Pehlivan, "İşkur İl Müdürlüğümüz aracılığıyla her sektöre işçi bulma konusunda yardımcı olma gayreti içerisindeyiz. Bu çalışmalarımız yıl boyu devam ediyor. İl İstihdam Kurulumuzda bu konuları değerlendiriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatı çerçevesinde ve bakanlığımızın destekleriyle oluşturulan Mesleki Eğitim Merkezlerinde bu alanlarda eğitimlere ağırlık veriyoruz. Meslek liselerimizde uygulanan bu konuları çok yakından takip ediyoruz. Okullarımızda ve Mesleki Eğitim Merkezlerimizde verilen eğitimlerin sahaya, işletmelere, iş dünyasına, üretim alanına ve bütün sektörlere yansımasını çok önemsiyoruz" dedi.

Tır şoförü alanındaki ihtiyacın da iletilen konular arasında yer aldığını belirten Vali Pehlivan, "Bu konuda profesyonel bir adım atarak bir iş birliği protokolü imzaladık. Bir yıl içerisinde 4 ayrı grup halinde tır şoförü adayları alınarak eğitimlerden geçirilecek ve sınavlara tabi tutulacak. Protokolde paydaş olan Mer-Port firması tarafından da iş garantisi temin edilecek ve en az 2 yıl boyunca şoförlerimizi istihdam edecekler. 20'şerli gruplar halinde toplam 80 şoför adayı bu sürece dahil olacaktır. Nihayetinde bir yıl içerisinde sektöre 80 tır şoförü kazandırmış olacağız. Bu rakamların giderek artacağını ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren diğer firmaların da bu konuda bizlerle iş birliği yapacağını düşünüyor ve buna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bu ve benzeri meslek kurslarının Mesleki Eğitim Merkezlerinde ve Halk Eğitim Merkezlerinde devam ettiğini dile getiren Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Firmaların bizlerle iş birliği yapması, daha etkin ve daha da hızlı bir şekilde sahaya yansıyan adımlar atmamıza da vesile olmaktadır. Hayata geçirdiğimiz bu projenin lojistik sektörüne faydalar getirerek, çalışmalara ivme katmasını, hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

İmza törenine İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İşkur İl Müdür Vekili Ercan Gön ve Mersin Merport Lojistik Şirket yetkilileri katıldı.

Proje hakkında

'Lojistiğin Kalbi Mersin' protokolü ile coğrafi konumu, kapasitesi, geniş hinterlandının yanı sıra yurtiçi ve dışı bağlantı kolaylığının sağlandığı avantajlarla yalnız Türkiye'nin değil, aynı zamanda Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'in en önemli lojistik merkezi konumunda olan Mersin, lojistik faaliyetler alanındaki tır şoförü ihtiyacını karşılamaya yönelik, ehliyet, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri sonucunda kursiyerler Mer-Port firmasında istihdam edilecek. - MERSİN