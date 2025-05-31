Mersin'de Karadut Hasadı İhracatı Arttırıyor

Mersin'de Karadut Hasadı İhracatı Arttırıyor
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Mersin'in Silifke ilçesinde devam eden karadut hasadı, hem iç pazarda hem de ihracatta üreticilerin yüzünü güldürüyor. Doğal yöntemlerle üretilen karadut, Dubai, Katar ve Irak gibi ülkelere ihraç ediliyor. Hasat fiyatları, üreticinin memnun olduğunu gösteriyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde hasadı süren karadut hem iç piyasada hem de ihracatta yüzleri güldürüyor.

Silifke'de yaklaşık 250 dönümlük alanda karadut hasadı sürüyor. Doğal ve ilaçsız üretilen karadutlar özenle toplanıp paketleniyor. Ağırlıklı olarak ihraç edilen karadut, üreticinin de yüzünü güldürdü. Hasat başladığında kilosu 190 liraya satılan karadutun fiyatı, 90'a indi. Karadut üretiminde en büyük maliyetin işçilik olduğunu belirten üretici Halise Sarıcalık, "Karadut bu sezon da sizleri memnun etti" dedi. Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer de ilçede yaklaşık 250 dönümlük alanda karadut üretildiğini belirterek, "Bu ürünlerin yüzde 70'i Dubai, Katar ve Irak gibi ülkelere ihraç ediliyor. Yeni açılan havalimanı sayesinde ihracat daha da kolaylaşmış durumda. İç piyasada da karadut, çilek sezonunun başlamasıyla birlikte rağbet gördü. Üreticiler, bu yılki verim ve fiyatlardan memnun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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