Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Kadrolu Personeline Bin 500 TL Ek Zam

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde çalışan kadrolu personelin maaşlarına bin 500 TL ek zam yapıldı. Başkan Seçer'in talimatıyla Belediye-İş Sendikası ile ek protokol imzalandı ve kadrolu işçilerin maaşları 20 bin 465 TL'ye yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde çalışan kadrolu personelin maaşına bin 500 TL ek zam geldi. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'de çalışan kadrolu işçilerin sözleşme tarihine 8 ay varken Başkan Seçer, personelini enflasyona ezdirmemek adına Belediye-İş Sendikası ile ek protokol imzalanması talimatı vererek kadrolu işçilere bin 500 TL ek zam yaptı. Yapılan bu zammın ardından kadrolu personelin maaşı 20 bin 465 TL'ye yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bünyesinde çalışan kadrolu personelin maaşlarına sözleşme tarihi olan 1 Mart 2024 beklenmeksizin bin 500 TL ek zam yapılmasını içeren ek protokol Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz ve Belediye-İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya arasında imzalandı. İmza töreninde konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, Başkan Vahap Seçer'in "Nasıl bir iyileştirme yapılabilir?" sözlerinin ardından yapılan çalışmalar neticesinde Toplu İş Sözleşmesi tarihi olan 1 Mart 2024'ün beklenmeyerek, ek protokol ile kadrolu personelin maaşlarında düzenlemeye gittiklerini söyledi. Tok, zamla ilgili şunları söyledi:

"KADROLU İŞÇİLERİMİZE NET BİN 500 TL EKSTRA ZAM YAPILMASINA KARAR VERDİK"

"Normal şartlar altında hem sürekli işçilerimiz için hem de kadrolu işçilerimiz için Toplu İş Sözleşmesi'ne göre bu sene herhangi bir zam yapılmaması gerekiyordu. Fakat, Başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda 'Kadrolu işçilerimize ne zam yapılabilir, onları enflasyona nasıl ezdirmeyelim' düşüncesi ile çalışmamız devam ediyordu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde yemek ücretine yapılan zammın dışında Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ Genel Müdürlüğü'nde çalışan kadrolu işçilerimiz için sosyal haklar dahil net bin 500 TL ekstra bir zam daha yapılmasına karar verildi. 1 Mart 2024 olan Toplu İş Sözleşmesi tarihi beklenmeksizin yapılan yemek ücretlerindeki artış ve bin 500 TL'lik son zam ile beraber yüzde 15 vergi dilimine göre kadrolu personelin maaşında 2 bin 394 TL tutarında artı bir zam yapılmış oldu"

Törende konuşan MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, yapılan iyileştirmenin tüm çalışanlara hayırlı olmasını dilerken, Belediye-İş Sendikası Mersin 1 Nolu Şube Başkanı Nail Kaya ise "Büyük Başkanımız yine büyüklüğünü gösterdi. Normalde 2024 Mart ayında alacağımız enflasyon farkını, 18 bin 071 TL olan kadrolu işçi maaşlarımızı 20 bin 465 liraya yükseltti. 45 lira olan yemek ücretimizde 75 liraya yükseldi. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Vahap Seçer ve ekip arkadaşlarına kadrolu işçilerimiz adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.