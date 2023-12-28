Mersin Büyükşehir Belediyesi, Üretici Kadın Stantlarına Destek Veriyor

Üretici kadınlara desteğini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde başlatılan üretici kadın stantları, Mut ilçesinde bulunan Taşhan'da da faaliyetlerine devam ediyor.

Mutlu üretici kadınlar, tarihi Taşhan'da bulunan Mersin Büyükşehir Belediyesi stantları sayesinde, el emeği göz nuru ürünlerini hem tanıtma, hem de kazanç elde etme şansı buldu. Tarihi Taşhan'da stantların başına geçen kadınlar büyükşehir belediyesinin ücretsiz olarak sağladığı stantlar sayesinde bir yandan ev ekonomisine destek sağlarken, diğer yandan da sosyal yaşantıda aktif rol oynuyor.

"Mutlular aradıkları her şeyi Taşhan'da bulabilirler"

Hobi olarak yaptığı ürünleri sergileme ve satma şansı bulan emekli kadınlardan Cemile Temel, Taşhan'ın içinde böyle bir imkanları olduğu için memnun olduklarını belirtti. Aynı zamanda tarihe sahip çıktıklarını söyleyen Temel, "Buraya gelen her mutluyu yakalıyorum, tanıtmaya çalışıyorum. 'Tarihinize sahip çıkın' diyorum, burası Mut'un değeridir" diye konuştu. Kadınların, ürettikleri tüm ürünleri burada satma şansı olduğunun da altını çizen Temel, "Ne üretiyorsanız buraya ekleyin. Hem burası, hem de kadın emeği değerlenmiş olsun. Mutlular aradıkları her şeyi Taşhan'da bulabilirler" dedi.

"Kendi yetiştirdiğimiz ürünleri satıyoruz"

Stantlarında köylerinde yetiştirdikleri ürünlerden olan salça, turşu, zeytinyağı, zeytin gibi ürünleri sattıklarını belirten Eşe Kara da "Stantlarımızda bir mutfak için ne lazımsa var. Ürünlerimizin dikimini, alımını, ticaretini yapıyor ve bu şekilde değerlendiriyoruz" şeklinde konuştu. Daha önce gelir elde etme imkanı olmadığını söyleyen Kara, "Mersin Büyükşehir Belediyesinin bize sağladığı imkanlarla satış yapmaya başladık. Gerçekten çok güzel gidiyor. Çok memnunum" sözlerine yer verdi.

"Gelirin yanı sıra, sosyalleşme imkanı da buluyoruz"

El emeği ile doğal oyuncaklar yapan Serpil Cengiz ise "Genelde yaptıklarımı hediye ediyordum. Şimdi burada sergileyebiliyor ve sipariş alabiliyorum. Aynı zamanda burası bizim için sosyalleşme alanı da oldu. Pazar açıldığından beri çok daha güzel vakit geçirebiliyoruz" dedi. Taşhan'da konser ve film gösterimi gibi pek çok kültürel faaliyetin de yapıldığını kaydeden Cengiz, "İnsanlar burada değişik bir gün geçirme imkanı buluyorlar. Ayrıca çocuklar için yapılan etkinlikler de oldu. Çocukların film izlemek için Karaman'a falan gitmeleri lazım normalde, ama burada film gösterimleri yapılıyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN