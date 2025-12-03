Merkez'de 6 yıl sonra bir ilk! Murat Taşçı başekonomist olarak atandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yeni atama gerçekleştirildi.

17 YIL FED'DE GÖREV YAPTI

Bloomberg News'in kaynaklara dayandırdığı habere göre Taşçı, ABD Merkez Bankası'nda (Fed) 17 yıl görev yaptı ve daha sonra JP Morgan Chase'te çalıştı. Taşçı geçen ay TCMB'ye danışman olarak atanmıştı.

6 YIL SONRA BİR İLK

Hakan Kara'nın 2019'da görevden ayrılmasının ardından bu göreve ilk kez atama yapıldı.

MURAT TAŞÇI KİMDİR?

Çalışma hayatına 2006 yılında Cleveland Fed'de ekonomist olarak başlayan Taşçı, burada yaklaşık 17 yıl görev yaptı. Fed'deki çalışmaları arasında "Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı" ile "Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi" gibi önemli araştırmalar bulunuyor. Taşçı, Fed sonrası yaklaşık 3 yıl ABD'li finans devi JPMorgan'da Kıdemli Ekonomist olarak görev aldı.