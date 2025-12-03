Haberler

Merkez'de 6 yıl sonra bir ilk! Murat Taşçı başekonomist olarak atandı

Merkez'de 6 yıl sonra bir ilk! Murat Taşçı başekonomist olarak atandı
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na 6 yıl sonra ilk kez başekonomist atandı. ABD Merkez Bankası'nda 17 yıl görev yapan Murat Taşçı, Hakan Kara'nın 2019'da görevden ayrılmasının ardından bu göreve atanan ilk isim oldu.

  • Murat Taşçı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başekonomist olarak atandı.
  • Murat Taşçı, ABD Merkez Bankası'nda 17 yıl görev yaptı.
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başekonomist pozisyonuna 6 yıl sonra ilk kez atama yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yeni atama gerçekleştirildi.

17 YIL FED'DE GÖREV YAPTI

Bloomberg News'in kaynaklara dayandırdığı habere göre Taşçı, ABD Merkez Bankası'nda (Fed) 17 yıl görev yaptı ve daha sonra JP Morgan Chase'te çalıştı. Taşçı geçen ay TCMB'ye danışman olarak atanmıştı.

6 YIL SONRA BİR İLK

Hakan Kara'nın 2019'da görevden ayrılmasının ardından bu göreve ilk kez atama yapıldı.

Merkez'de 6 yıl sonra bir ilk! Murat Taşçı başekonomist olarak atandı

MURAT TAŞÇI KİMDİR?

Çalışma hayatına 2006 yılında Cleveland Fed'de ekonomist olarak başlayan Taşçı, burada yaklaşık 17 yıl görev yaptı. Fed'deki çalışmaları arasında "Büyük İstifa Dalgası ve Maaş Koruma Programı" ile "Asgari Ücretteki Artışların İş Açıklarına Etkisi" gibi önemli araştırmalar bulunuyor. Taşçı, Fed sonrası yaklaşık 3 yıl ABD'li finans devi JPMorgan'da Kıdemli Ekonomist olarak görev aldı.

