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Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak

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Piyasaların gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün saat 14.00'te açıklayacağı yılın son faiz kararında. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan bankanın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

YILIN SON FAİZ KARARI

Saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

BEKLENTİLER YÜZDE 47,50 İLE YÜZDE 50 ARASINDA

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.

Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMali Müşavir:

asgari ücret zammı %30 - enflasyon %47 - kira artışı oranı %66... merak ediyorum SİZİN BİR ALLAHINIZ VAR MI?

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Haber YorumlarıMGk:

Faiz, zina, alkol, hırsızlık ve rüşvet bu 5 günahtan kurtulmadan bu ülkeye huzur yok

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Haber YorumlarıUğur Seçkin:

Allah diyen Mağlup olmaz

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Müslümanız diyoruz Bakara süresinin 275. ayetini hic okumuyor camilerde fetva vermiyoruz işinize geldiği gibi şeytanı sistemin kurbuna olmusuz hepimiz Allah islah etsin okuyun bakın ayet açık açık ne diyor

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Bakara Suresi, 275. ayet: Faiz (riba) yiyenler, ancak şeytan çarpmış olanın kalkışı gibi, çarpılmış olmaktan başka (bir tarzda) kalkmazlar. Bu, onların: "Alım-satım da ancak faiz gibidir" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, alış-verişi helal, faizi haram kılmıştır

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Haber Yorumlarısimit bekleyen martı:

ancak bu ülkede olur zaten. ekonomi haberinin altında sadece din, haram vb yorumlar mevcut. bütün herşeyi dine bağlama kafası değişmeyecek bu ülkede ve burnumuz çıkmayacak pislikten..

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