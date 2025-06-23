Merkez Bankası ve Bankalar Birliği'nden Ekonomi Değerlendirmesi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda küresel ekonomideki gelişmeleri ve yurt içi makroekonomik görünümü ele aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile yurt içi makroekonomik görünüm ele alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu üyeleriyle TCMB'nin İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde üç ayda bir yapılan mutat toplantı kapsamında bir araya geldi. TBB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile yurt içi makroekonomik görünüm ele alındı. Son dönemde yaşanan jeopolitik risklerin küresel piyasalara yansımaları değerlendirilirken, bankacılık sektörüyle işbirliği içinde yürütülen çalışmaların finansal istikrarın sürdürülmesine katkısı vurgulandı.

Toplantı sonunda, TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ile bankacılık sektörünün yakın işbirliği içinde çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Toplantı, sektörün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini destekleyecek şekilde son derece verimli ve yapıcı geçti." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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