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Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında 998 milyon dolar artarak 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri azalış gösterirken, altın rezervlerinde önemli bir artış yaşandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre Merkez Bankası toplam rezervleri 27 Eylül ile biten haftada 998 milyon dolar arttı.

REZERVLERDE YENİ REKOR

Buna göre, 27 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 285 milyon dolar azalışla 93 milyar 824 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 94 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 283 milyon dolar artışla 62 milyar 283 milyon dolardan, 63 milyar 566 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar artarak 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
06.09.202460.19386.568146.761
13.09.202461.39592.155153.550
20.09.202462.28394.109156.392
27.09.202463.56693.824157.390
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı
Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Merkez Bankası Ekonomi Finans Banka Eylül Döviz

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Yorumlar (7)

Sadık:

Chpli troller sessiz

3
2
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Defenestration Enjoyer:

emekliye yok mu Bi şey

4
1
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Mehmet Erdem:

Faizleri düşürüp doları zapttetmek isterken içi boşaltılmıştı. Kötü bir ekonomi gidişatı var. Olan vatandaşa oluyor. Zengin daha zengin fakir daha fakir.

3
1
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dehide:

İşte bu gümbür gümbür geliyoruz. Bekle Avrupa

1
2
yanıtYanıtla
Banu Çelik:

Bana faydası ne aşko?

2
1
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şahabettin Ayyıldız:

Memleket olarak kimse bir şey gördü mü ayrı dünyalarda mı yaşıyoruz

0
0
yanıtYanıtla
şahabettin Ayyıldız:

Hayal in sonu boş çuval insan başkasını kandırabilir gerçi kimse kanmıyor da kendi kendini kandırmak ne demek nasrettin hocaya senin eşin çok geziyor demişler o da yalandır gezerse bir günde bizim eve uğrar demiş doluymuş boşmuş memleket hergün biraz daha kötüye gidiyor

0
0
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