Merkez Bankası, Politika Faizini Yüzde 25'ten Yüzde 30'a Çıkardı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan daha artırarak artırarak yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında politika faizini 500 baz puan daha artırarak artırarak yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün Para Politikası Kurulu toplandı. Toplantıda "1 hafta vadeli repo ihale faiz oranında 500 baz puan artırma" kararı çıktı. Böylece geçen hafta 750 baz puan artışla yüzde 25'e çıkarılan politika faizi bugünkü kararla yüzde 30'a yükseldi.
Yıllardır "Faiz sebep enflasyon sonuçtur" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ardından kurduğu yeni hükümet döneminde politika fazi 4'üncü kez artırılmış oldu.
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından serbest piyasadaki döviz kurlarında önemli bir değişiklik olmadı.