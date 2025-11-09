Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücrette. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve hükümetin ekonomi politikaları ışığında olası zam oranlarını değerlendirmeye başladı.

TV100 canlı yayınına katılan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu yıl da geçen yılki modele benzer bir hesaplama yöntemi beklediğini söyledi. Eryılmaz, "Ekonomi yönetimi yine gerçekleşen değil, beklenen enflasyonu baz alacak. Bunun üzerine de sınırlı bir refah payı eklenecek" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YILKİ MODEL TEKRARLANABİLİR"

Eryılmaz, 2024 başında asgari ücretin yüzde 30 artışla belirlendiğini hatırlatarak, "O dönemde Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık enflasyon üst bandına yaklaşık 4 puan refah payı eklenmişti. Bu yıl da benzer bir yaklaşım görebiliriz" dedi.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE HESAPLAMA

Son enflasyon raporuna dikkat çeken Eryılmaz, Merkez Bankası'nın 2025 yılı hedefini yüzde 24, tahmin aralığını ise yüzde 31–33 olarak belirlediğini aktardı. Bu veriler ışığında tahmin yapan ekonomist, "Asgari ücret artışı en az yüzde 23, en fazla yüzde 25 civarında olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"27 BİN TL İLE 28 BİN TL ARASINDA BİR ÜCRET BEKLİYORUM"

Eryılmaz, yaptığı hesaplamalara göre 2025'te net asgari ücretin 27 bin 187 TL ile 27 bin 629 TL arasında olabileceğini öngördü. "Benim tahminim yüzde 23–25 zam oranı yönünde. Bu da yaklaşık 27 bin TL civarında bir rakama karşılık geliyor" diyen Eryılmaz, hükümetin enflasyonla mücadele hedefi nedeniyle çok yüksek bir artış beklemediğini, ancak refah payının da gündemde olacağını vurguladı.

Canlı yayında Eryılmaz'ın değerlendirmelerine teşekkür eden sunucu Başak Şengül ise, "Bu kadar net bir tahmini ilk kez duyuyorum" sözleriyle dikkat çekti.