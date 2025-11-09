Haberler

Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni enflasyon tahminini açıklamasının ardından asgari ücrette de hesaplar değişti. Asgari ücrette yüzde 35'e dayanan zam oranları masada yer alıyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz canlı yayında asgari ücret minimum yüzde 23, maksimum ise yüzde 25 zam beklediğini açıkladı.

  • Merkez Bankası'nın 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 24 hedef ve yüzde 31-33 aralığında belirlendi.
  • Ekonomist Filiz Eryılmaz'ın tahminine göre 2025 asgari ücret artışı yüzde 23-25 arasında olabilir.
  • 2025 net asgari ücretin 27 bin 187 TL ile 27 bin 629 TL arasında olabileceği öngörülüyor.

Yıl sonuna yaklaşılırken milyonlarca çalışanın gözü, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücrette. Ekonomistler, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri ve hükümetin ekonomi politikaları ışığında olası zam oranlarını değerlendirmeye başladı.

TV100 canlı yayınına katılan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu yıl da geçen yılki modele benzer bir hesaplama yöntemi beklediğini söyledi. Eryılmaz, "Ekonomi yönetimi yine gerçekleşen değil, beklenen enflasyonu baz alacak. Bunun üzerine de sınırlı bir refah payı eklenecek" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN YILKİ MODEL TEKRARLANABİLİR"

Eryılmaz, 2024 başında asgari ücretin yüzde 30 artışla belirlendiğini hatırlatarak, "O dönemde Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık enflasyon üst bandına yaklaşık 4 puan refah payı eklenmişti. Bu yıl da benzer bir yaklaşım görebiliriz" dedi.

MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNE GÖRE HESAPLAMA

Son enflasyon raporuna dikkat çeken Eryılmaz, Merkez Bankası'nın 2025 yılı hedefini yüzde 24, tahmin aralığını ise yüzde 31–33 olarak belirlediğini aktardı. Bu veriler ışığında tahmin yapan ekonomist, "Asgari ücret artışı en az yüzde 23, en fazla yüzde 25 civarında olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"27 BİN TL İLE 28 BİN TL ARASINDA BİR ÜCRET BEKLİYORUM"

Eryılmaz, yaptığı hesaplamalara göre 2025'te net asgari ücretin 27 bin 187 TL ile 27 bin 629 TL arasında olabileceğini öngördü. "Benim tahminim yüzde 23–25 zam oranı yönünde. Bu da yaklaşık 27 bin TL civarında bir rakama karşılık geliyor" diyen Eryılmaz, hükümetin enflasyonla mücadele hedefi nedeniyle çok yüksek bir artış beklemediğini, ancak refah payının da gündemde olacağını vurguladı.

Canlı yayında Eryılmaz'ın değerlendirmelerine teşekkür eden sunucu Başak Şengül ise, "Bu kadar net bir tahmini ilk kez duyuyorum" sözleriyle dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.