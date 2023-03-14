Merkez Bankası'ndan ihtiyaç kredileri için yeni karar! 70 bin liraya kadar olan tutar menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu

Merkez Bankası ihtiyaç kredisine getirilen örtülü faiz indiriminde değişikliğe gitti. Buna göre 70 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu. Ayrıca deprem bölgesi ile bazı SGK borcu olanlara kullandırılacak ihtiyaç kredileri de uygulamadan muaf olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce kredi faizlerinin kendi politika faizine yakın yerde oluşmasını sağlamak adına ticari kredilerde faiz sınırı koymuş, bunun üzerinde kullandırılacak krediler için menkul kıymet tutma yükümlülüğü getirilmişti. Merkez Bankası, bankacılık sektöründe ihtiyaç kredisi faizlerine yönelik getirdiği ek menkul kıymet tesisi zorunluluğunda yeni bir düzenlemeye gitti.

70 BİN LİRA SINIRI GETİRİLDİ

Merkez Bankası ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst faiz sınırı uygulamasını değiştirdi. Uygulamaya 70 bin lira sınırı getirilirken, bu tutarın altındaki krediler menkul kıymet tesisinden muaf olacak. Uygulama kapsamında deprem bölgesi ve bazı SGK borcu olanlara yönelik kullandırılacak krediler de muafiyet kapsamına alındı.

EN YÜKSEK AYLIK FAİZ 1,37 SEVİYESİNDE OLACAK

TCMB'nin kamuoyuna duyurduğu yazıya göre tüketicilere kullandırılacak ihtiyaç kredilerinde 'faiz/kar payı oranı Merkez Bankası tarafından ilan edilen bileşik referans oranının 1,8 ile 2 katı arasında olanlara birinci kademede, 2 katından yüksek olanlara ikinci kademede' menkul kıymet tutma zorunluluğu getirildi. Böylelikle otomobil ve konut kredileri haricinde verilecek ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet kapsamına girmeyecek en yüksek aylık faiz 1,37 seviyesinde olacak.

Bu seviyenin (yıllık basit yüzde 16.56) üzerinde oluşacak kredi faizlerinde bankaların menkul kıymet tutma yükümlülüğü olacak. Mevcut durumda bankalar ihtiyaç kredilerine aylık yüzde 1,55 ile yüzde 2 arasında faiz uyguluyor.