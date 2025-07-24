Merkez Bankası'ndan beklenmedik indirim: Ekonomistler şaşkın

Merkez Bankası'ndan beklenmedik indirim: Ekonomistler şaşkın
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43'e çekti. Ekonomistlerin "sürpriz" olarak nitelendirdiği karar, farklı yorumlara yol açtı. Prof. Dr. Hakan Kara ise "Benim göremediğim bir şeyi görüyorlar" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi. İşte ekonomistlerin faiz kararı yorumları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini beklentilerin üzerine çıkarak 300 baz puan indirdi ve yüzde 43'e çekti. Kararın ardından ekonomistlerin değerlendirmeleri dikkat çekti.

"DEMEK Kİ BENİM GÖREMEDİĞİM BİR ŞEY VAR"

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kararı sürpriz olarak değerlendirdi. Kara, "Merkez Bankası, 250 baz puanlık beklentimin üzerine çıkarak 300 baz puan indirdi. Demek ki benim görmediğim bir şeyi görüyorlar. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'ndan beklenmedik indirim: Ekonomistler şaşkın!

"TEKNİK DEĞİL, HİSSİ BİR İNDİRİM"

Akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise, indirimi teknik verilerden çok hislere dayalı bir karar olarak niteledi. Alkin şu ifadelerde bulundu: "Teknik değil tamamen hissi indirim oldu"

Merkez Bankası'ndan beklenmedik indirim: Ekonomistler şaşkın!

"DÖVİZ TALEBİNDEN KORKMAYA GEREK YOK"

Ekonomist İris Cibre ise Merkez Bankası'nın güçlü bir sinyal verdiğini savundu. Cibre, "TCMB 300 baz puan ile ortalama beklentiler üzerinde indirim yaparak, politika faizini %43'e çekti. Talep anlık manevra kısıtlama kullanımı için borç ödeme 3 puan yukarıda %46'da tutuldu Döviz talebinden, var olan reel faizle, korkmaya gerek yoktu gösterildi. Kredi kısmı zaten sıkı kalmaya devam edecek.Tebrikler" dedi.

Merkez Bankası'ndan beklenmedik indirim: Ekonomistler şaşkın!

Cibre ayrıca, Merkez Bankası'nın karar metninde dezenflasyon sürecine ve iç talepteki yavaşlamaya vurgu yaptığını belirtti. "TL'de reel değerlenme sürecek, sıkılık korunacak mesajı verildi. Kısa vadede döviz talebi yaratacak bir durum yok. Borçlanma maliyetlerinin düşmesi ise zaman alacak" yorumunu yaptı.

"2026'DA FAİZ İNDİRİMİ BEKLEMEYİN"

Ekonomist Burcu Aydın da 2026'da faiz indirimi gelip gelmeyeceği yönünde yorumda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

"Merkez Bankasından ileriye dönük yönlendirme:

"Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir."

Türkçe meali: Enflasyondaki ataleti kıramazsak 2026'da faiz indirimi beklemeyin."

Merkez Bankası'ndan beklenmedik indirim: Ekonomistler şaşkın!

TCMB'nin 300 baz puanlık indirimi, piyasaların "ölçülü gevşeme" beklentisini aşarken, ekonomistler arasında görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi. Kimi uzmanlar kararı "hissi" ve riskli bulurken, kimileri Merkez Bankası'nın manevra alanını genişlettiğini savundu. Gözler şimdi, kararın enflasyon ve kredi piyasalarındaki yansımalarında olacak.

Haberler.com / Selcan Tüten - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Faiz indirilmiş , indirilmemiş. Ben alacağım maaşa bakarım. Akkuyu Nükleer Santrali işçileli aylardır maaş alamadıkları için eylemdeler ama kolluk aldığı emri yerine getirip işçileri bir güzel dövmüş. Tomalarla , tazyikli suyla , gazla saldırmış işçilere. Ne memleket ama vatandaşını maaş alamadık dşye isyan ettiği için dövüyor öte yandan kredi faizleri düşsün de eişelim diye indirim yapıyor. Planlama , planlama planlama

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