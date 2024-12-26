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Merkez Bankası'ndan 22 Ay Sonra İlk Faiz İndirimi

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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 olarak belirledi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşmesi ile birlikte, sıkı para politikası duruşunun süreceği belirtildi.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5 olarak belirledi. . Geçtiğimiz sekiz ayda ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu. Bu kararla 22 ay sonra ilk kez faiz indirimi yapılmış oldu. Kurul toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, " Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" denildi.

TCMB PPK, aralık ayı politika faizini belirlemek üzere toplandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığındaki toplantıda, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi) yüzde 47,5 olarak belirledi.

PPK'nın toplantının ardından yapılan açıklamada, operasyonel çerçevede değişikliğe gidildiği belirtilerek, "Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir" denildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Enflasyonun ana eğilimi kasım ayında yataya yakın seyretmiştir. Öncü veriler aralık ayında ana eğilimde düşüşe işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamayı sürdürerek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu göstermektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonundaki iyileşme belirginleşmektedir. İşlenmemiş gıda enflasyonu önceki iki aydaki yüksek seyrin ardından aralık ayında ılımlı görünmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.

"Enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir"

Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte ve dezenflasyon sürecini güçlendirmektedir. Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.

Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

22 ay sonra ilk faiz indirimi

Merkez Bankası, bu yılın ocak ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5'ten yüzde 45'e yükseltti. Şubat ayında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 45 düzeyinde sabit tutuldu. Mart ayında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 45'ten yüzde 50'ye yükseltildi. Geçtiğimiz sekiz ayda ise politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 50 düzeyinde sabit tutuldu. Bu kararla 22 ay sonra ilk kez faiz indirimi yapılmış oldu.

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından döviz kurlarında sınırlı düzeyde yukarı yönlü hareket yaşandı. İstanbul Borsası'nda ise çok az düşüş yaşandı.

(Son)

Merkez Bankası'ndan 22 Ay Sonra İlk Faiz İndirimi
Kaynak: ANKA / Ekonomi
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