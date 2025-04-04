Merkez Bankası, Mart Ayı "fiyat Gelişmelerini" Açıkladı: "mart Ayında Enflasyonun Ana Eğiliminin Yavaşladığı Gözlenmiştir"

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayı "fiyat gelişmelerine" göre, tüketici fiyatları mart ayında yüzde 2,46 oranında yükseldi, yıllık enflasyon 0,95 puan düşüşle yüzde 38,10 oldu. Yıllık enflasyon, gıda ve alkol-tütün gruplarında yükselirken diğer ana gruplarda gerileme kaydetti. Mart ayında gıda grubu öne çıkarken bu grupta aylık fiyat artışı işlenmemiş gıda alt grubu kaynaklı olarak

güçlendiği kaydedilen açıklamada, "Bu gelişmede, taze meyve ve sebze belirleyici olurken, ramazan ayının da etkisiyle et fiyatlarında

kaydedilen artış dikkat çekmiştir. Üretici fiyatları artışı enerji grubunun etkisiyle bir miktar zayıflamış, yıllık üretici enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etmiştir. Tüm göstergeler birlikte değerlendirildiğinde, mart ayında enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı gözlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

TCMB, mart ayı "fiyat gelişmelerini" açıkladı. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 2,46 oranına yükseldi, yıllık enflasyon ise 0,95 puan azalarak yüzde 38,10 seviyesine geriledi. Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde gıda ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 0,54 ve 0,37 puan artarken; hizmet, temel mallar ve enerji gruplarının katkıları sırasıyla 0,87, 0,70 ve 0,29 puan azaldı.

Merkez Bankası'ndan yapılan değerlendirmede, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, tüketici fiyatlarındaki aylık artışın işlenmemiş gıda kaynaklı olarak bir önceki aya kıyasla yükseldiği gözlenerek, TCMB bünyesinde takip edilen göstergeler, mart ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüşe işaret ettiği kaydedildi. Değerlendirme şöyle:

"Hizmet fiyat artışı mart ayında yüzde 1,96 ile zayıflama eğilimini devam ettirmiş, grup yıllık enflasyonu 3,44 puan düşüşle yüzde 56,34 olarak gerçekleşmiştir. Yıllık hizmet enflasyonu, tüm alt gruplarda gerilemiştir. Mart ayında kira enflasyonu sözleşme yenileme oranındaki düşüşün de etkisiyle bir önceki aya kıyasla yavaşlamakla birlikte, yüzde 3,39'luk seviyesi ile hizmetler içinde öne çıkmıştır. Diğer hizmetler alt grubunda, özel okul ücret gelişmelerine istinaden yılın başından itibaren yüksek aylık artışlar kaydeden eğitim hizmetlerinde enflasyon mart ayında bir miktar güç kaybetmiştir. Lokanta-otel grubu aylık enflasyonu hem yiyecek hem de konaklama hizmetleri kaynaklı olarak önceki aya kıyasla zayıflamıştır. Haberleşme aylık enflasyonu yüzde 0,55 olmuş, önceki aya göre belirgin oranda yavaşlaması dikkat çekmiştir. Mart ayında ulaştırma hizmetleri fiyatları havayolu ve karayolu ile şehirlerarası taşımacılık alt kalemlerine bağlı olarak yüzde 0,29 oranında düşmüştür.

"Yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı grubunda belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda geriledi"

Temel mal grubu yıllık enflasyonu 2,32 puanlık düşüşle yüzde 19,39 oranında gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon giyim ve ayakkabı grubunda belirgin olmak üzere tüm alt gruplarda gerilemiştir. Bu dönemde, dayanıklı mal (altın hariç) fiyatları yüzde 1,63 ile ılımlı bir şekilde yükselmiş, alt grup yıllık enflasyonu yüzde 17,95'e gerilemiştir. Mart ayında beyaz eşya ve mobilya fiyatlarındaki artışlar bir önceki aya kıyasla, sırasıyla yüzde 2,84 ve yüzde 2,61 ile bir miktar güçlenirken, otomobil fiyat artışı yüzde 1,41 ile daha ılımlı seyretmiştir. Giyim ve ayakkabı alt grubu

fiyatları mart ayında yüzde 2,59 oranında gerilemiştir. Bu gelişmede ay boyunca gerçekleşen sezon indirimlerinin etkili olduğu görülmüştür. Diğer temel mallar alt grubunda ise fiyatlar yüzde 2,09 oranında yükselerek önceki aya kıyasla güç kazanmıştır.

Enerji fiyatları mart ayında yatay seyretmiş, grup yıllık enflasyonu 1,94 puan düşerek yüzde 41,98 olmuştur. Akaryakıt fiyatları, ABD doları cinsinden uluslararası enerji fiyatlarının katkısıyla yüzde 1,96 oranında gerilerken, elektrik fiyatları ise son kaynak tedarik tarifesi çerçevesinde aylık yüzde 0,69 oranında düşmüştür. Diğer taraftan, bu dönemde şebeke suyu fiyatları aylık yüzde 2,23 oranında yükselmiştir.

"Alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatlar, tütün ürünlerine bağlı olarak mart ayında yüzde 9,96 oranında yükseldi"

Mart ayında, gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları yüzde 4,94 oranında yükselmiş, bu grupta yıllık enflasyon 2,01 puan artışla yüzde 37,12 oranında gerçekleşmiştir. Yıllık enflasyon, işlenmemiş gıda grubunda 5,82 puan yükselerek yüzde 39,57, işlenmiş gıdada ise 1,11 puan düşüşle yüzde 34,96 olmuştur. Bu dönemde, aylık gıda enflasyonunu işlenmemiş gıda fiyatlarındaki belirgin artış yüzde 10,17 sürüklemiştir. Olumsuz hava koşullarını takiben taze meyve sebze fiyatlarında yüzde 16,03 ile önemli bir aylık artış görülmüştür. Kırmızı et fiyatlarında büyük ölçüde ramazan ayına bağlı etkilerle artış yüzde 6,21 izlenirken, yumurta fiyatlarındaki artışta yüzde 8,55 ramazan ayına ek olarak dış ticaret kaynaklı etkiler de hissedilmiştir. Diğer taraftan, bu dönemde işlenmiş gıda fiyatları yüzde 0,57 ile son iki ayın ardından sınırlı bir artış kaydetmiştir.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatlar, tütün ürünlerine bağlı olarak mart ayında yüzde 9,96 oranında yükselmiştir. Bu artış, ocak ayındaki maktu vergi güncellemesinin beraberinde getirdiği gecikmeli etkilerin yanında üretici firma kaynaklı olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi üretici fiyatları mart ayında yüzde 1,88 oranında artmış, yıllık enflasyon 1,71 puan düşerek yüzde 23,50'ye gerilemiştir. Bu dönemde ana sanayi grupları itibarıyla; sermaye, ara malı, dayanıksız ve dayanıklı tüketim malı gruplarındaki fiyat artışı sırasıyla yüzde 2,53, yüzde 2,28, yüzde 2,26 ve yüzde 2,19 olurken, enerji fiyatları yüzde 1,17 oranında düşüş kaydetmiştir. Aylık fiyat gelişmeleri sektörler bazında incelendiğinde; tütün ürünleri, metal cevherleri, ağaç ve mantar ürünleri ile diğer mamul eşyalar fiyat artışlarıyla öne çıkan alt gruplar olmuştur."