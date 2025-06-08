Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam

Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
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Memur ve emeklilerin Temmuz zammı için gözler Haziran enflasyon verisine çevrildi. 5 aylık enflasyon %15,09 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zammı garantiledi. Memur ve memur emeklilerinin zammı ise %14 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran enflasyonu %1,77 olarak tahmin ediliyor. İşte böyle bir senaryoda olası zam oranları...

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Zam oranlarının netleşmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması gerekiyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025'in ilk 6 ayına ilişkin enflasyon oranına göre zam alırken; memur ve memur emeklileri, toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik artışa ek olarak oluşan enflasyon farkı kadar zam alacak.

TÜİK verilerine göre:

  • Ocak: %5,03
  • Şubat: %2,27
  • Mart: %2,46
  • Nisan: %3,00
  • Mayıs: %1,53

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Bu rakamlarla birlikte 5 aylık enflasyon oranı %15,09'a ulaştı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden %15,09 zammı garantilerken; memur ve memur emeklileri için zam oranı %14'ü bulmuş durumda.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK İPUCU

Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon netleşecek. Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran enflasyonu %1,77 olarak tahmin ediliyor. Eğer bu oran gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon %16,03 olacak.

Bu durumda:

  • SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında %16,03 zam alacak.
  • Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı dahil toplamda %16,03 oranında zam alacak.

Gözler şimdi 3 Temmuz'da açıklanması beklenen Haziran enflasyon rakamlarında. Zam oranları bu veriye göre kesinleşecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

BEN VE ÇEVREM HAKKINDA KONUSAYIM ARTIK MİLLET ZAM FALAN DEĞİL BU HÜKÜMETTEN KURTULSAK YETERLİ DİYOR BAŞKA BİR İSTEĞİ YOK

Yorum Beğen11
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