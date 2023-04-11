Merkez Bankası, Kapalıçarşı'dan dolar mı topluyor? Cumhurbaşkanlığından görüntülerle ilgili açıklama

Döviz ihtiyacını Kapalıçarşı'dan karşılayan kurumlar arasına katılan Merkez Bankası'nın, demir sandıklar içinde çarşıya her gün 5 milyar TL getirip karşılığında 260 milyon dolar topladığı iddiası büyük ses getirdi. Basında yer alan iddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, araçların, gün sonu Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan şirket araçları olduğunu açıkladı.

Döviz arzında yaşanan sorun ve uygulanan sıkı gözetim uygulamaları, Kapalıçarşı'yı yeniden gündeme taşıdı. Özel şirketlerden döviz borcu olan vatandaşa ve kamuya kadar birçok alanda talep, Kapalıçarşı'ya yöneldi.

"MERKEZ BANKASI DOLAR TOPLUYOR" İDDİASI

Ekonomim.com'dan Yener Karadeniz'in haberine göre, sadece Merkez Bankası'nın, demir sandıklar ile çarşıya her gün 5 milyar TL getirip ve karşılığında 260 milyon dolar topladığı iddia edilmişti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Basın yer alan görüntü ve iddialara yanıt ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Yapılan açıklamada,"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

"GÖRSELLERDE HERHANGİ BİR MERKEZ BANKASI ÇALIŞANI BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamanın tamamı şu şekilde; "Bahse konu araçlar gün sonunda Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan özel şirket araçlarıdır. Araçlardaki "Kamu hizmeti aracıdır yazısı Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı'nın gördüğü lüzuma binaen bulundurulmaktadır. TCMB, Kapalıçarşı'da herhangi bir döviz alım satım işleminde bulunmadığı gibi, haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunmamaktadır."