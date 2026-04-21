Merkez Bankası: İktisadi Yönelim İstatistikleri'ne Göre, Talep Yetersizliği Üretimleri Kısıtlayan En Önemli Faktör Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi anketi sonuçlarına göre, 2026 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 56,5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 12,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Ankette, gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin, bir önceki aya göre zayıfladığı kaydedildi.

TCMB, nisan ayına ilişkin "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)" verilerini açıkladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin yanıtlarından elde edilen anket sonuçlarına göre, nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesinde gerçekleşti.

Sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksin azalmasına etkili oldu.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak 100,6 oldu. Merkez Bankası'ndan paylaşılan bültende, son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler

lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı kaydedildi. Bültende şu değerlendirmeye yer verildi:

"Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. Mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlenmektedir."

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki istihdama ve gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre değişmediği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,8 puan artarak yüzde 31,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2026 yılı Nisan ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 56,5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 12,8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izlemiştir. İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyrin güçlendiği görülmektedir."

