Bahçeli'den PKK'ya 'kongreyi toplayın' çağrısı

Açık açık tarih verdi! Bahçeli'den PKK'ya "Bu işi bitirin" çağrısı
Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu

Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu
İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi

İşte İBB Başkanlığı görevi verilen isim
İBB soruşturmasında rüşvet iddiası: 2 isim, ünlü AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro istedi

Bomba rüşvet iddiası! Ünlü AVM'den 5 milyon euro istemişler

Yeni döviz hamlesi! Merkez Bankası faizi yükseltti

Yeni döviz hamlesi! Merkez Bankası faizi yükseltti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi geldi. Banka, 200 baz puan artışla gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti.

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi geldi. Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti.

BORÇ VERME FAİZ ORANI YÜZDE 46'YA YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki son gelişmeleri ele almak üzere toplandı. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın gecelik vadede borç verme faiz oranını 3.5 puan yükseltti. Borç verme oranı 200 baz puan artışla yüzde 46'ya yükseltildi.

"SIKI PARASAL DURUŞU DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER ALINDI"

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.

"GEREKLİ GÖRÜLÜRSE EK ÖNLEMLER ALINACAK"

Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46'ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tutmuştur. Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası kurulu toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi! Borç verme faiz oranı yüzde 46'ya yükseltildi

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
500

Yorumlar (19)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

ekonomi o kadar kötü ki. bir belediye başkanı göz altına alındı diye yer yerinden oynadı. siz hala ben ekonomistim diyenleri savunun makarnacılar

Yorum Beğen234
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞener null:

banu çelik ÇORBACI seni

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme83
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Bozuk düzenden doğru çark işlemez

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

zaten dolarin gercek degeri daha yüksek diger degisle Türk lirasinin degeri ve alim gücü cok fazla düsük o yüzden en büyük paramiz 200 tl yarim kilo peynir almiyor bir süredir dolar baski altinda tutulmaya calisiliyor,ama muhtemelen yakinda patlar.

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Birazdan fakirlik maaşı alan akrolleer buraya uçuşur

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDogrular:

asil diplomasi sorgulanmasi gerekenler ekonomiyi bu duruma getirenler cok acik

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıQuantum:

Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez nas var nassss diyen eşi benzeri bulunmaz ekonomist yine yan çizmiş

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısamet:

olsun yol yaptılar. cuma namazına gidiyorlar. Kurani kerim okuyorlar . boyu uzun

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

bankalara da talimat verin 32 gün faizinin %46 ya çıkarsın hemen, faiz gelirindeki stopajı da en az 3 aylığına kaldırın, dediğimi yapsanıza aval aval bakıyorsunuz ya :)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan Tepretoğlu:

doğru karar, hatta 48 e çıkarılmalıydı, durduk yere faiz indirmeniz hataydı zaten ama anlatamadık

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title