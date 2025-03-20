Yeni döviz hamlesi! Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi geldi. Banka, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti.

BORÇ VERME FAİZ ORANI YÜZDE 46'YA YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki son gelişmeleri ele almak üzere toplandı. Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın gecelik vadede borç verme faiz oranını 3.5 puan yükseltti. Borç verme oranı 200 baz puan artışla yüzde 46'ya yükseltildi.

"SIKI PARASAL DURUŞU DESTEKLEYİCİ TEDBİRLER ALINDI"

Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır.

"GEREKLİ GÖRÜLÜRSE EK ÖNLEMLER ALINACAK"

Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46'ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5'te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41'de sabit tutmuştur. Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası kurulu toplantı özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."