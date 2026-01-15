Haberler

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Güncelleme:
Londra ve New York'ta yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, önümüzdeki iki ayda enflasyonda dalgalanma ihtimaline açık bir şekilde işaret etti.

  • Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, önümüzdeki iki ayda enflasyonda dalgalanma ihtimali olduğunu belirtti.
  • Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdürecek.
  • Hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasının 2026 yılında dezenflasyonu destekleyici ana unsur olacağı ifade edildi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York'ta yatırımcılarla yaptığı sunumlarda, para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını, ana eğilimdeki gerilemenin belirgin şekilde iyileştiğini vurgularken, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruştan taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Sunumda verilen mesajlara göre, dezenflasyon süreci yalnızca manşet verilerle sınırlı değil. Ana eğilimdeki gerileme belirginleşirken, bu iyileşmenin genel fiyatlama davranışlarına yayıldığı ifade edildi. Karahan, özellikle reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerindeki düzelmenin, fiyatlama disiplinini desteklediğine dikkat çekti.

"BÜYÜME DİRENÇLİ SEYRİNİ KORUYOR"

Karahan, ekonomik faaliyete ilişkin değerlendirmesinde büyümenin dirençli seyrini koruduğunu, ancak diğer faaliyet göstergelerinin daha karışık sinyaller verdiğini söyledi. Bu durumun, para politikasında ihtiyatlı ve veri odaklı yaklaşımı zorunlu kıldığı mesajı verildi.

"ENFLASYONDA DALGALANMA YAŞANABİLİR"

Merkez Bankası Başkanı Karahan, önümüzdeki iki ayda enflasyonda dalgalanma ihtimaline açık bir şekilde işaret etti. Ancak Karahan, hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasının 2026 yılında dezenflasyonu destekleyici ana unsur olacağını vurgulayarak orta vadeye ilişkin iyimserliği öne çıkardı.

"SIKI PARA POLİTİKASI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Karahan'ın en güçlü mesajlarından biri, para politikasının yönüne ilişkin oldu. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdürecek. Bu duruşun; Talep, döviz kuru ve beklentiler kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi.

Karahan, politika faizine ilişkin atılacak adımların; Enflasyon gerçekleşmeleri, Ana eğilim, Enflasyon beklentileri dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde belirleneceğini söyledi. Faiz kararlarında toplantı bazlı, ihtiyatlı ve enflasyon görünümü odaklı bir yaklaşım izleneceği vurgulandı. Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde, para politikası duruşu daha da sıkılaştırılacağını söyledi.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

