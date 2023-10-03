Enflasyonun artışıyla birlikte 500 liralık banknotların gerekliliği tartışma konusu olmuş ve bununla ilgili çalışmaların yapıldığı iddia edilmişti. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, konuya ilişkin "Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır" diye konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan: Gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma var

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erkan bir süredir devam eden 500 TL'lik banknot tartışmalarına ilişkin, "Şu an gündemimizde ne sıfır atma ne de 500 liralık banknot basma vardır" dedi.

KKM AÇIKLAMASI

Öte yandan Erkan, KKM'nin ilk 6 ayda bağlayıcı olmayacak şekilde yaklaşık 90 milyar lira olduğunu da söyledi. Erkan ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise 60 milyar lira olduğunu dile getirdi.

"BU ÇOK İYİ BİR GELİŞME"

Erkan, kur korumalı hesaplara ilişkin, "Son dört haftada aylık enflasyonda düşüşlerin olduğunu görmekteyiz. Güven ve istikrar ortamını ekonomik ekip olarak karşıladıkça da KKM'de gerileme varken rezervlerde artış TL mevduata geçiş daha da fazla bir şekilde. Aynı şekilde yabancı para döviz mevduatlarında düşüş var. Bu çok iyi bir gelişme. Bunun devamı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. KKM çıkışı da zaman içinde sakin kararlı bir şekilde rezervler güçlendikçe, TL enstrümanları geliştirdikçe dengeli bir şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTI KULLANIMI AZALIYOR"

Kredi kartlarına ilişkin Erkan, "İhtiyaç kredisi ve nakit kredi arasındaki fark kapandı, kredi kartı kullanımı azalıyor. KKM bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM'den ve döviz mevduattan TL'ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL'ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir" dedi.