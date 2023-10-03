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Merkez Bankası Başkanı Erkan TBMM'de sunum yapıyor: Fiyat istikrarı için tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis komisyonunda sunum yapıyor. Fiyat istikrarı için tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Erkan, "Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz." dedi.