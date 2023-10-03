Haberler

Merkez Bankası Başkanı Erkan TBMM'de sunum yapıyor: Fiyat istikrarı için tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis komisyonunda sunum yapıyor. Fiyat istikrarı için tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Erkan, "Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
Haberler.com - Ekonomi

Hafize Gaye Erkan Finans Politika Ekonomi Haberler

title