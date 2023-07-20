Merkez Banka faiz kararı CANLI İZLE! Faiz kararı ne zaman açıklanıyor? Faiz kararı ne oldu?

Merkez Banka faiz kararı canlı izlemek isteyenler, faiz kararı ne oldu merak ediyor. Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise bugün saat 14.00'te ilan edecek. Merkez Banka faiz kararı canlı izle ve faiz kararı ne olduğu gündeme geliyor. Faiz kararı canlı izleme linki ve Merkez Bankası faiz kararı araştırılıyor. Peki, Merkez Banka faiz kararı CANLI İZLE! Faiz kararı ne oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'te faizi açıklayacak. Merkez Banka faiz kararı CANLI İZLE! Faiz kararı ne oldu? sorusu gündeme geliyor. Geçen ay yüzde 15'e çıkarılan faizin yarın da 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye yükseltilmesi bekleniyor. Merkez Banka faiz kararı CANLI İZLE! Faiz kararı ne oldu? Detaylar haberimizdedir…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise bugün saat 14.00'te ilan edecek. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekilmesi öngörüyor.

MERKEZ BANKA FAIZ KARARI CANLI İZLE!

FAIZ KARARI NE OLDU?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.