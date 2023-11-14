Son zamanlarda Filistin ile İsrail arasında yaşanan olaylar dünya gündemini fazlasıyla meşgul ediyor. Bu noktada dünyanın dört bir yanından iki ülkeye de yardımlar gelmeye devam ediyor. Bunların arasına kısa süre önce Mercedes eklendi. Mercedes-Benz Yönetim Kurulu Başkanı Ola Källenius, LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımda şirketin İsrail'e para yardımı yaptığını duyurdu.

Mercedes-Benz İsrail'e para yardımı yaptı

Ola Källenius, LinkedIn'den yaptığı açıklamada yaşanan olaylardan dolayı endişeli olduğunu ve İsrail'deki United Hatzalah ve German Red Cross (Alman Kızıl Haçı) adlı kuruluşlara toplamda 1 milyon avroluk para yardımı yaptıklarını duyurdu.

Yönetici aynı zamanda şirketin Tel Aviv'deki Ar-Ge tesisindeki ekibiyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve onların güvenliğin en büyük öncelikleri olduğunu dile getirdi.

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Ola Källenius tarafından yapılan açıklamaya aşağıdan ulaşabilirsiniz.

"İsrail'e yönelik terör saldırılarından bu yana dünya çapında yayınlanan haber ve görüntüler beni derinden sarsıyor. ve Orta Doğu'da barışa olası yansımaları konusunda son derece endişeliyim. Bölgede meslektaşlarım, uzun süredir tanıdıklarım ve iyi dostlarım var. Şiddete maruz kalan ve sevdiklerini kaybetmenin yasını tutan herkese en kalbi şefkatimi iletiyorum.

Düşüncelerim ayrıca çok sayıda yaralı, kaçırılanlar ve aileleriyle birlikte. Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlarla temasa geçtik çünkü sahadaki acıların en azından bir nebze de olsa hafifletilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Mercedes-Benz, kurtarma araçlarının satın alınmasına yönelik yardım kuruluşları United Hatzalah'ın yanı sıra kardeş kuruluşlarla birlikte bölgedeki insani yardımları koordine eden Alman Kızıl Haçı'na toplam bir milyon avro bağışta bulunuyor. Tel Aviv'deki Ar-Ge tesisimizin ekibiyle elbette sürekli iletişim halindeyiz ve onların güvenliği en büyük önceliğimiz."

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