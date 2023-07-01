Mercedes-Benz, Çin'de daha fazla yatırım yapmayı planlıyor

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius, Çin'de daha fazla yatırım yapacaklarını ve Çin-Alman işbirliğine katkıda bulunacaklarını söyledi. Şirket, Çin'deki ticari faaliyetlerine bağlı kalmaya devam edecek ve otomobil yazılımı geliştirme gibi Ar-Ge faaliyetlerini de ilerletmeyi planlıyor.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da düzenlenen 20. Shanghai Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı'nda sergilenen Mercedes-Benz'in bir konsept otomobili, 18 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xin Mengchen/Xinhua)

FRANKFURT, 1 Temmuz (Xinhua) -- Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz'in Yönetim Kurulu Başkanı Ola Kaellenius, Xinhua'ya kısa süre önce verdiği bir röportajda, Mercedes-Benz'in Çin'de daha fazla yatırım yapmayı planladığını ve böylece şirketin Çin-Alman işbirliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Kaellenius, Çin-Almanya hükümetler arası istişare toplantısına katılma ve geçtiğimiz hafta Çin Başbakanı Li Qiang ile bir araya gelme fırsatından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 7. Çin-Almanya hükümetler arası istişare toplantısına eş başkanlık eden Çin Başbakanı Li Qiang ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 20 Haziran 2023. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)

Li'nin Berlin ziyareti sırasında Mercedes-Benz, Berlin'de Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu ile kurumsal ve endüstriyel işbirliğini teşvik etmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştı.

Kaellenius bu hamlenin "Çin'de yeni enerjili araçların (NEV) geliştirilmesine yönelik diğer projelere ortak destek sağlanması ve mevcut ortaklıkların güçlendirilmesi için bir temel oluşturduğunu" söyledi.

Çin'in dünyanın en büyük otomobil pazarı ve en dinamik yeni enerjili araç pazarı olduğuna dikkat çeken Mercedes-Benz şirketi, Çin'deki ticari faaliyetlerine bağlı kalmaya devam edeceğini bildirdi. Şirket ayrıca Çin'in otomobil endüstrisinin büyümesine ve Çin-Alman ekonomik ortaklığının artırılmasına aktif olarak katkıda bulunmayı planlıyor.

Çin'deki otomobil yazılımı geliştirme gibi Ar-Ge faaliyetlerini de ilerletmeyi planlayan Mercedes-Benz, bu alandaki yerel ekibinin sayısının 2023 yılı sonuna kadar üç yıl öncesine kıyasla iki katına çıkmasını öngörüyor.

Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen 2023 Hannover Messe'deki Haier'in endüstriyel internet platformu COSMOPlat'ın standı, 19 Nisan 2023. (Fotoğraf: Ren Pengfei/Xinhua)

Şirket, akıllı teknolojilerin kullanılmaya başlanmasının, şirketin inovasyon ve müşteri deneyimine olan bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Kaellenius, dinamik ekonomisi ve inovasyona net bir şekilde odaklanmasıyla, "Çin, uzun vadeli küresel stratejimizin önemli bir ayağı ve öyle kalacak" dedi.