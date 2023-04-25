Meral Akşener'den 'Togg alacak mısınız?' sorusuna yanıt: Ben emekliyim, o kadar param yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında kendisine yöneltilen "Togg alacak mısınız?" sorusuna bomba bir yanıt verdi. Akşener, "Benim o kadar param yok. Ben emekliyim. Ben o emekli maaşımın bir aylığını Kılılçdaroğlu'nun kampanyasına yatırdım. Kocama bir sorayım bakalım onun alabilecek durumu var mı? Varsa alırız" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Sözcü TV'deki Liderler Özel programında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Akşener yayın sırasında kendisine yöneltilen "Togg alacak mısınız?" sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

"KOCAMA BİR SORAYIM VARSA PARASI ALIRIZ"

Akşener, "Benim o kadar param yok. Ben emekliyim. Ben o emekli maaşımın bir aylığını Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına yatırdım. (Gülerek) Kocama bir sorayım bakalım onun alabilecek durumu var mı? Varsa alırız. Bizim şu anda kişisel olarak arabamız yok. Ama TOGG alabiliriz, bakayım adamın parası var mı… Gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

FAİZ ORANI VE VADE SÜRESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, TOGG kredisinin detaylarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamu bankalarımız Togg için araç bedelinin yüzde 50'si tutarında 36 ay vadeyle 0,99 oranda kredi kullandıracaklar. Yani 1 puan. Ziraat Bankası böyle bir destek verip 36 ay vade ile bu krediyi kullandıracak ve Togg satışlarını bu şekilde yapacaklar" demişti.

TOGG SATIŞ FİYATLARI

Togg, "T10X" adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor. T10X'in fiyatları V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL, V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL ve V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.