Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor

Milyonlarca asgari ücretli, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın onuncu enflasyon verisi açıklandı. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2.88 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için yüzde 2,47, Eylül ayı için yüzde 2,97, Ekim ayı için yüzde 2.88 zammı hak etti.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM FARKI YÜZDE 12,06 OLDU

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için temmuz – ekim döneminde yüzde 12,06 oranında enflasyon farkı doğdu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ocak ayında bu yılın temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Bu sebeple dört aylık enflasyona göre yüzde 12,06 oranında zam kesinleşti.

Orta Vadeli Program'da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın temmuz – aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına ise temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bunun 10 puanlık kısmı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Enflasyon toplu sözleşme zammını aşarsa aradaki fark bir sonraki dönem maaşlara yansıtılıyor.

Temmuz – ekim dönemindeki enflasyon yüzde 12,06 olduğu için memurlar açısından dört aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 1,87 oldu. Ocak ayında memur maaşlarına yüzde 6 oranında da toplu sözleşme zammı yapılacak. Ekim ayı itibarıyla memur maaşlarına yüzde 7,99 oranında zam ortaya çıktı.

2025 YILI ASGARİ ÜCRET TUTARI NE OLACAK?

Asgari ücretliler sene ortasında bir artış almadılar. Böylece tüm gözler yıllık enflasyona çevrildi. Yıllık enflasyona ilişkin beklentiler farklı farklı olsa da en güçlü ihtimal %42 olarak ön plana çıkıyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P ile Dünya Bankası asgari ücret ve emekli maaşlarına, 2025 yılı beklenen enflasyon oranı olan %17'ye göre artış yapılmasını öneriyor.

Net tutar, aralık ayında Hükümet ve işçi sendikalarının katılımıyla düzenlenecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla ortaya çıkacak olsa da piyasanın bu konudaki en düşük beklenti oranı %25. Asgari ücretlilere geçen sene sonunda yüzde 37'lik enflasyon farkı vardı. Buna 12 puanlık refah payı artışı eklendi ve yüzde 49'luk artış yapıldı.