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Memur ve emekli aylıklarında yüzde 50'lik artış bekleniyor! İşte zamlı maaşlar

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Memur ve memur emeklileri 5 aylık enflasyona göre yüzde 44 zammı şimdiden cebine koydu. Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla zammın yüzde 47'lere çıkması, refah payı eklenmesiyle de oranın yüzde 50'lere yükselmesi bekleniyor. Memur zammı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de referans olacak. Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 14 bin 800 TL'ye, en düşük memur maaşı 33 bin TL'ye, en düşük SSK ve BağKur emeklisi maaşı da 11 bin 250 liraya çıkacak.

Milyonlarca memur ve emekli yılbaşında maaşlarına yapılacak zammı merakla bekliyor. Zamda enflasyon kritik bir öneme sahip. 2023'ün temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon oranına, toplu sözleşme ile alınan zam oranı da eklenerek memur ve emeklisinin zammı ortaya çıkacak. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emeklisine de referans olacak. Enflasyon üzerinden yapılan hesaplamaya göre, memur ve emekliye yüzde 50 zam yapılması bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 38'E ÇIKACAK

Kasım ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 5 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece 5 aylık enflasyon farkı yüzde 33,64 oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı yüzde 38 civarında olacak.

MEMURA YÜZDE 50 ZAM BEKLENİYOR

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında memur ve memur emeklisi zammı yüzde 47'ye çıkacak. Refah payı eklenmesiyle bu oranın yüzde 50'ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları da bu yönde. Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Memurun biliyorsunuz toplu sözleşme gereği alacağı bir fark var. Aldığı bir artış var, artı enflasyon farkı var. Bu da oldukça önemli bir rakama gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu memur emeklisine de zaten yansımış olacak. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." dedi.

MEMUR ZAMMI EMEKLİ İÇİN REFERANS OLACAK

Memur zammının SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam için referans olacağı söyleniyor. Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan ve geçim sıkıntısı şikayetleri artan emeklilere de yüzde 50 zam yapılması gündemde.

EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Yüzde 50'lik zamma göre en düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 liradan 14 bin 800 liraya, en düşük memur maaşı ise 22 bin TL'den 33 bin TL'ye yükselecek. En düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı ise 7 bin 500 TL'den 11 bin 250 liraya çıkacak.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
Haberler.com - Ekonomi

Memur Ssk Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (9)

Ahmet AKGÜL:

memurun dışındakiler insan değil dimi_?

Yanıtla10489
özgün özen :

git patronuna sor..

2772
Adem Örnek:

iktidara %70 i oy vermeyen bir ülkede memurun her gün kollanıp gözetiliyor olmasını kimse izah edemez.

5628
KUL HAKKI:

Buradan onu anladiysan o soruyu kendine sor ben neden anlamıyorum benim aklım yok mu ben insan değil miyim diye ?

411
Bülent Levent:

Öyle büyük bir ülkeyiz ki bütün merakımız asgari ücret ne kadar olacak, avrupa da emekli maaşı aylık 1.500 euro yani senin paranla şu an 50 bin TL yarın kaç olur bilemem...bize dönelim karnım doyar doymaz Allah bilir

Yanıtla2248
erman genç :

Avrupalı emekli parası dışarda bazı ülkelerde daha değerli orda yaşayana kira hayat Pahalılığınıda şartlarınıda yaz kardeşim,,!

2113
KUL HAKKI:

Erman sen yaz isrersen 1500 Euro'ya onlar kaç kg et süt yumurta ekmek peynir domates elma armut vs alabiliyor biz ne kadar alabiliyoruz diye bir araştır yaz bakalim. İnternette tüm veriler mevcut onların ülkesinde meyve sebze et süt vs kaç Euro ordannkiyasla . Arada büyük fark var Kira diyorsunkendi ülkwmize bakalım oraya da bakalım asgari ücret 11 bin lira kira 10 bin lira neyi savunmaya çalışıyorsunuz arkadaş hala anlamiyorum

312
Bülent Levent:

Erman genç ben avrupada yaşadım , biliyorum ..sizin gurubun ürettiği boş laflarla değil dolu gel bu yana

76
erman genç :

Küçük esnafım Yandık şimdiden, 3,957 TL. Bağkur Primi aynı oranda zamlanıyor oldu 6,000 Allahım sabır ver

Yanıtla57
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