Memur Sendikaları ile Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve hizmet kollarında ilgili sendika temsilcileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ile bir araya geldi.

"Uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini dile getirdi. Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın, ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" - ANKARA