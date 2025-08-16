Memur Sendikaları ile Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı

Memur Sendikaları ile Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başladı
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve sendika temsilcileriyle bir araya gelerek kamu çalışanları için 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine başladı. Bakan Işıkhan, uzlaşı zemininde sürecin sürdürüleceğini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri çerçevesinde Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın hizmet kollarında ve ilgili sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde takvim işliyor. Süreç kapsamında Çalışma ve Sosyal Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve hizmet kollarında ilgili sendika temsilcileriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde ile bir araya geldi.

"Uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz"

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini dile getirdi. Işıkhan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın, ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
