Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın beraberindeki heyetle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Görüşmede iş-aile hayatı uyumunun sağlanmasına ve güvenceli esnek istihdamın desteklenmesine yönelik politika önerilerini dile getirildi.

Evlenme yaşının yükselmesi, doğum oranlarındaki hızlı düşüş ve yaşlı nüfusun her geçen gün artması sonucu nüfusun artık kendini yenileyememesi tehlikesine karşı ailenin korunması ve güçlendirilmesi için önemli görülen hususları Bakan Göktaş'a ileten Yalçın, analık ve süt izni sürelerinin iyileştirmesi, kurumlarda kreş ve gündüz bakım evleri açılarak ebeveynlerin bakım yükümlülüklerinin paylaşılması, doğum ve evlenme gibi sosyal yardımların günün ekonomik gerçeklerine göre revize edilmesi, aile dostu vergi politikalarının bir an evvel hayata geçirilmesi, doğum sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının fiiliyata dönüştürülmesi, tam istihdam güvencesiyle esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi konularının altını çizdi. Yalçın, ilgili konularda yapılacak her türlü çalışmada Memur-Sen olarak üzerlerine düşen desteği vereceklerini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ziyarete Yalçın ve Bakan Göktaş'ın yanı sıra, Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ile Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın katıldı. - ANKARA