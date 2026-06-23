Melen Barajı Tamamlama İnşaatı Limak'ın... DSİ ile Limak Sözleşme İmzaladı, Yatırım Tutarı Yaklaşık 15 Milyar Tl

Haber : Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - İstanbul'un su sorununu 2071 yılına dek çözeceği vurgusuyla sunulan, ilk ihalesi 2012'de yapılan ve 2014 yılında temeli atılan Melen Barajı tamamlama inşaat işi, yaklaşık 15 milyar TL bedelle Limak İnşaat'a verildi. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Limak İnşaat arasında 22 Haziran Pazartesi günü sözleşme imzalandığı belirtildi. İhalenin, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi uyarınca davet usulüyle gerçekleştirildiği belirtildi. İhaleye, Limak'la birlikte 4 şirket davet edildi.

Melen Barajı inşaat işi, 14 yıl sonra bir kez daha gündeme geldi. İhalesi, 2012 yılında yapılan, temeli 2014'te atılan Melen Barajı için dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Melen Barajı'nı 7 Aralık 2016'da saat 14.59'da bitiriyoruz" dedi.

Kil çekirdekli kaya dolgu yerine silindirle sıkıştırılmış beton gövde ile yapılan Melen Barajı'nın gövdesinde çatlaklar meydana geldi. Derin ve tehlike arz eden çatlaklar nedeniyle proje durduruldu.

PEŞ PEŞE İHALELER AÇILDI

DSİ Genel Müdürlüğü, Melen Barajı inşaatı için 2020 yılında yeni bir ihale daha yaptı. Melen Barajı'nın, bu ihalenin ardından başlayan inşaatla da bitmeyeceği anlaşıldı. İş, 2022 yılında tasfiye edildi.

Devlet, Melen Barajı'na bugüne dek değişik tarihlerde açılan ihaleler kapsamında 10 milyar TL düzeyinde harcama yaptı.

DSİ Genel Müdürlüğü'nün, Melen Barajı inşaatını tamamlamak için başlattığı yeni süreç sonuçlandı.

ANKA Haber Ajanıs'nın aldığı bilgiye göre, Melen Barajı inşaatını tamamlama işi yaklaşık 15 milyar TL bedelle Limak İnşaat'a verildi. Kaynaklar, DSİ ile Limak İnşaat arasında 22 Haziran Pazartesi günü sözleşmenin imzalandığını belirtti.

Kaynaklar, ihalenin, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi uyarınca "davet usulü" ile gerçekleştirildiğini kaydederek, Limak dahil 4 şirketin davet edildiğini söyledi.

NE ZAMAN BİTECEK BİTECEK?

Kaynaklar, projenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin soru üzerine, "2030'lu yılların başında tamamlanması bekleniyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA