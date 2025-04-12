Mehmet Yalçın: Kayseri OSB'de 100 bini aşkın istihdam sağlıyoruz

Gazetecileri Kayseri'de bir araya getiren 'Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda, sanayi kenti kimliğiyle öne çıkan Kayseri OSB de ziyaret edildi. Haberler.com muhabiri Dilşad Özcan'a konuşan Başkan Mehmet Yalçın, üretimden ihracata, istihdamdan hayırseverlik geleneğine kadar Kayseri'nin kalkınmaya olan katkısını vurguladı.

"KAYSERİ GÜZEL İNSANLARIN ŞEHRİ"

Basın mensuplarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yalçın, "Siz bizi çok mutlu ettiniz, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kayseri güzel insanların şehri. Kayseri'yi tanıtmak bizi çok onurlandırdı" ifadelerini kullandı. Sanayicilerin hem üretime hem de sosyal sorumluluğa büyük önem verdiğini vurgulayan Yalçın, "Devletin birçok yapacağı kurumu buradaki hayırsever sanayicilerimiz yapıyor" dedi.

"100 BİNİ AŞKIN İSTİHDAMIMIZ VAR"

Kayseri'nin tarih boyunca ticaret merkezi olduğunu belirten Yalçın, "5000 yıllık tarihe baktığımızda ticaret burada bir adet haline gelmiş. Kayseri insanı üretmeyi, ihraç etmeyi, çalışmayı çok seviyor" dedi. Sanayi bölgesindeki yoğun faaliyetlere de dikkat çeken Yalçın, "Burada 100 bini aşkın istihdamımız var. Bu sayı, 37 şehrin merkez nüfusundan büyük" şeklinde konuştu.

"SANAYİCİ KAZANDIĞINI ŞEHRİNE YATIRIYOR"

Yalçın, Kayseri sanayisinin gücünün sadece ekonomik değil, sosyal açıdan da etkili olduğunu belirtti. "Buradaki sanayicimiz fabrika kuruyor, istihdam yaratıyor, ihracat yapıyor ve kazandığı parayı şehrine yatırıyor. Kayseri, para kazandığımız ve doyduğumuz şehir" ifadelerini kullandı.