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Mehmet Şimşek'ten ocak ayı enflasyon verileri için ilk yorum: Şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık bazda yüzde 64,86 olan ocak ayı enflasyon oranlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz" dedi.

Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 6,70 artarken, yıllık TÜFE 64,86'ya yükseldi.

ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON VERİSİ İÇİN İLK YORUM

Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin ilk değerlendirme Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİNİ ETKİLEMESİNİ BEKLEMİYORUZ"

"Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA BELİRGİN BİR GERİLEME GÖRECEĞİZ"

Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."

Mehmet Şimşek'ten ocak ayı enflasyon verileri için ilk yorum: Şubattan itibaren kayda değer şekilde düşecek

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

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