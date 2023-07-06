Mega Şirketler Yoksullukla Mücadele Edilirken Beklenmedik Kar Elde Etti

Yoksullukla mücadele eden iki kar amacı gütmeyen kuruluşun yaptığı analiz çalışmasına göre, Forbes 2000 listesinde yer alan 722 mega şirket, 2021 ve 2022'de yıllık ortalama 1 trilyon dolar beklenmedik kar elde etti. Aşırı zenginlik ve aşırı yoksulluğun aynı anda arttığı vurgulandı.

Yoksullukla mücadele eden iki kar amacı gütmeyen kuruluşun Forbes 2000 listesine giren mega şirketler üzerinde yaptırdığı analiz çalışmasına göre 722 mega şirket, 2021 ve 2022'de yıllık ortalama 1 trilyon dolar beklenmedik kar elde etti. Milyarlarca insanın salgın, yükselen enerji fiyatları gibi durumlardan dolayı yaşam zorluğu çektiği vurgulanan açıklamada "Aşırı zenginlik ve aşırı yoksulluk 25 yıldır ilk kez aynı anda arttı" denildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi Yoksulluk Forbes kar Ekonomi Haberler